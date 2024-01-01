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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن 2024: يا رب تكون سعيدة.. والبلد دي فيها ناس مخلصة

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024، قائلا:" هل تغيرت الأوراق وهل تغيرت المعادلات وهل سكتت أصوات المدافع في العالم؟".

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم” المذاع على قناة “ تن"، :"  سكان هذا الكوكب مازال لديهم أحلام للتغير نحو الأفضل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية".

 

وأضاف نشات الديهي:"  يارب السنة الجديدة تكون سعيدة وأفضل من السنة السابقة ويارب نرى نجاحات في عام 2024 كنا نتمناها في 2023 "

 

وتابع نشات الديهي:"  يارب استمع إلى دعوات وأصوات المخلصين الراغبين في مستقبل أفضل لبلدهم ووطنهم .

 

وأكمل نشات الديهي:" ناس كتير بتقول يارب بقلوبها وألسنتها والبلد دي فيها ناس كتير بتحب البلد ومخلصة للوطن والبلد دي فيها ناس تضحي بأرواحها لبقاء الوطن ".

الديهي نشأت الديهي مصر عام 2024 اخبار التوك شو

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