الديهي عن 2024: يا رب تكون سعيدة.. والبلد دي فيها ناس مخلصة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024، قائلا:" هل تغيرت الأوراق وهل تغيرت المعادلات وهل سكتت أصوات المدافع في العالم؟".

وقال نشأت الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم” المذاع على قناة “ تن"، :" سكان هذا الكوكب مازال لديهم أحلام للتغير نحو الأفضل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف نشات الديهي:" يارب السنة الجديدة تكون سعيدة وأفضل من السنة السابقة ويارب نرى نجاحات في عام 2024 كنا نتمناها في 2023 "

وتابع نشات الديهي:" يارب استمع إلى دعوات وأصوات المخلصين الراغبين في مستقبل أفضل لبلدهم ووطنهم .

وأكمل نشات الديهي:" ناس كتير بتقول يارب بقلوبها وألسنتها والبلد دي فيها ناس كتير بتحب البلد ومخلصة للوطن والبلد دي فيها ناس تضحي بأرواحها لبقاء الوطن ".