وكيل تعليم كفرالشيخ يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس

شارك محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والدينية والسياسية والاجتماعية والإعلامية بالمحافظة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح- عليه السلام- الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، متمنيًا لهم عاما سعيدا في وطننا الغالي وأن تظل دائمًا مصر رمزا للمحبة والوحدة والعطاء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وقدم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وللقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ولعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي، الحضور بالكنيسة.