بيان عاجل من الحوثي حول الاشتباكات العنيفة مع قوة أمريكية

نفى مصدر في جماعة الحوثي حدوث أي اشتباكات مع قوة أمريكية في البحر الأحمر اليوم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية، مساء الاثنين، بهجوم شنته ميلشيا الحوثي على سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية بوقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة معاريف العبرية أن القوات البحرية التابعة للحوثيين في اليمن هاجمت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر، وأنه يجري تبادل مكثف لإطلاق النار.