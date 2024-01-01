عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ييسر الزواج ويقضى الحوائج.. تعرف عليه

الدعاء
الدعاء

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن زواجها تأخر وتريد أن تعرف دعاء تدعو به الله سبحانه وتعالى؟ 

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء، في تصريح له: "فى دعاء علمه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  ندعو الله به، لقضاء أى دين أو مرض او حل مشكلة، ولما جاء رجل اعمى لسيدنا النبى، وقال له عاوز اشوف قال له ردد هذا الدعاء فردده فشفى".

وأضاف أن العبد عليه أن يتوجه إلى ويدعو ويقول: "بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي (قول حاجتك) لتقضي لي.. اللهم شفعه فيّ".

دار الإفتاء دعاء مشكلة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

أوروبا تتكبد خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

3 أسباب جعلت الاحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من غزة .. تفاصيل

عبد الله فرماجو: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال تهديد لكل أفريقيا

قرار غير مسبوق.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

أسعار الحديد والأسمنت في مصر 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد تغير ملامح بسمة بوسيل

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ