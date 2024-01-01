دعاء ييسر الزواج ويقضى الحوائج.. تعرف عليه

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن زواجها تأخر وتريد أن تعرف دعاء تدعو به الله سبحانه وتعالى؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء، في تصريح له: "فى دعاء علمه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله به، لقضاء أى دين أو مرض او حل مشكلة، ولما جاء رجل اعمى لسيدنا النبى، وقال له عاوز اشوف قال له ردد هذا الدعاء فردده فشفى".

وأضاف أن العبد عليه أن يتوجه إلى ويدعو ويقول: "بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي (قول حاجتك) لتقضي لي.. اللهم شفعه فيّ".