الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن الصحة الإنجابية

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ مصطفى عبد السلام محمد محمد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بأداء خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024م.

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (5/ 1/ 2024م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

