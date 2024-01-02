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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غفران تطرح أحدث أغانيها "مستفز"

صدى البلد

طرحت المطربة والفنانة غفران، اليوم الإثنين، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "مستفز" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية"مستفز" من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وجيتار أحمد حسين.

وسبق أن تعاون محمدي، ملحن الأغنية مع النجوم عمرو دياب وأنغام ومحمد حماقي وتامر عاشور ومحمد محيي ومصطفى حجاج.

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كما تعاون الشاعر عصام حسني مع النجوم ريهام عبد الحكيم وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأنغام وتامر حسني وعدوية.

يذكر أن، غفران شاركت في عدة أعمال فنية منها مسلسلات "حد فاصل" و "سوق الكانتو" و "بابلو" والاختيار ٢ " و"كوفيد ٢٥ " و" الفتوة" و"فرصة تانية" و "جمال الحريم" و "القمر آخر الدنيا" وغيرها.

أغنية مصرية تامر عاشور تامر حسني ريهام عبد الحكيم سميرة سعيد عمرو دياب

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