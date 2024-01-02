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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعهد بوتين بالانتقام.. روسيا تعاقب أوكرانيا بقوة على هجوم بيلجورود| تفاصيل

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا قصفت كييف وخاركيف بالصواريخ، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من وعد الرئيس فلاديمير بوتين بالانتقام مما قالت موسكو إنه هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود الروسية والذي أسفر عن مقتل 24 مدنيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية خلال ساعة الذروة الصباحية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة وتساقط الحطام من الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو على تطبيق مراسلة تيليجرام إن الانفجارات قوية في العاصمة، وحث الناس على البقاء آمنين.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها دمرت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية ال 35 التي أطلقتها روسيا بعد منتصف الليل مستهدفة العديد من المدن في أوكرانيا، بما في ذلك كييف.

وأضاف كليتشكو أن خطوط أنابيب الغاز قد تضررت في منطقة بيشيرسكي في كييف وقطعت الكهرباء في العديد من مباني العاصمة.

وجاءت الهجمات بعد أن قال بوتين يوم الاثنين إن ضربات أوكرانيا على بيلجورود "لن تمر دون عقاب".

ولم يكن النطاق الكامل للهجوم الصاروخي الروسي واضحا على الفور. ويأتي الهجوم بعد أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا يوم الجمعة أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

وقال العمدة إيهور تيريخوف إن مدينة خاركيف تعرضت أيضا "لهجوم صاروخي واسع النطاق".

وقد اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوما على بيلجورود من منطقة خاركيف، عبر الحدود الروسية مباشرة.

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