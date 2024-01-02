12 ألف برميل يوميا.. اكتشافات بترولية جديدة وتوفير مليارات الدولارات للمصريين| تفاصيل

حقق قطاع البترول سلسلة من الإنجازات على مدار أكثر من 9 سنوات متتالية، ويواصل هذا النجاح مع بداية العام جديد 2024 رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

البترول

بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا

وفي إنجاز جديد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بترول خليج السويس "جابكو" نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد.

ويأتي ذلك في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول، بهدف زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

2500 برميل يوميا

وفي هذا الإطار، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الانتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.

ووفقا للبيان، يجري حاليا الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

ويذكر أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية، يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية، من أجل إنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم، بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.

وزير البترول

توفير المليارات سنويا

وفي هذا الصدد، قال أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، رمضان أبو العلا، إن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو العلا إن الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي وكان آخرها حقل ظهر هو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي وفر لمصر 3 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماح الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.

وأكد أن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا خاصة مع الرغبة في ترتيب حدودنا مع المملكة العربية السعودية، معقبا: ان شاء الله يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر حققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية.

وعلى مدار العام الماضي، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من المزايدات للبحث عن البترول والغاز، وتمت جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وتضمنت أهم تلك المزايدات الآتى:

أستاذ هندسة البترول

أهم مزايدات البحث عن البترول

طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.

الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار .

طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها.

توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديدًا.

وأدى التوسع في الاستثمارات في قطاع البترول والغاز إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وتوقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.7 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.

وبلغ متوسط إنتاج مصر من البترول نحو 590 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 مليون طن سنويًا.

البترول

سلسلة متواصلة من النجاحات

كما يعمل قطاع البترول على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.

ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافيا كحد أدنى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقدا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.

ومن أبرز مشروعات قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019 وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.

بالتوازي، عملت وزارة البترول على تطوير البنية التحتية الضرورية للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، حيث تم توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتحسين المرافق اللوجستية، بهدف ضمان نقل البترول والغاز بسهولة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على استثمار مواردها البترولية ويسهل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.

وفي ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.

وتعزز وزارة البترول والثروة المعدنية من جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث تتضمن بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.