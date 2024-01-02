عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر: مشروع محور سمير فرح وشارع مصر أهم إنجازات 2023

صدى البلد

شهدت مدينة الأقصر إنجازات عدة شهدتها خلال عام 2023؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من المشروعات ، وكذلك تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الشوارع والميادين.

أجهزة الأقصر التنفيذية تشن حملة إزالة إشغالات ومرافق مكبرة| شاهد


وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، أنه في ضوء تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لرئيس المدينه، أنه على رأس الإنجازات التي تمس حاجة قاطني المدينة، تم تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقله لأول مرة في محافظه الأقصر على غرار شارع مصر لتشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين تنفيذًا للقانون رقم 92 لسنه 2018، ومتابعه اعمال تطوير الممشى السياحي والوقوف على اخر المستجدات والموقف التنفيذي حيث تضمنت الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول كورنيش النيل السفلي وأيضا تطوير البازارات والمحلات. 


وأضاف أنه تم  تطوير موقف البياضيه أرمنت تضمن بداخله بناء مسجد يسع لعدد 200 مصلى بالإضافة لإنشاء عدد 11 محلا ورفع كفاءة الارضيات وعمل بوابات الكترونيه ليصبح موقف معتمد على تكنولوجيا الاستخدام.
 

كما تم تطوير موقف طيبه وتطوير موقف الحبيل - الزينية، وتطوير سوق خضار شرق السكة والسوق الحضري ليضم وحده إسعاف ونقطة أمنيه مزودة بكاميرات مراقبة.


وتم أيضاً التعاقد على استغلال عدد 6 شوارع تنفيذا للقانون 150 لسنه 2020 لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وفتح محاور جديده منها شارع عزبه الورد.
 

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه تم حل مشاكل عدد من البازرات والمحال التجارية المؤجرة بسوق الخضار بقيمة مالية متدنية مما ساهم في زياده موارد الدوله مع المحافظه على ابقاء المستاجرين في أماكنهم حفاظا على مصدر دخلهم ، فضلاً عن القيام باعمال تنفيذ الازالات بمحور شمال الاقصر محور اللواء سمير فرج من خلال التفاوض مع الأهالي في نزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذ المشروع القومي. 

وأشار رئيس مدينة الأقصر أنه تم  تفعيل دور المشاركة الاجتماعية حيث قامت مدينه الأقصر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدارس ونقابه الزراعين بزراعه 1000 شجره ليمون وكذلك التعاون مع فندق الهيلتون لزراعه 222 شجره كايا بالحديقه المجاوره للمبنى الإداري التابع لكمية السيدة العذراء امام المستشفى الكرنك الدولي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. 

أجهزة الأقصر التنفيذية تشن حملة إزالة إشغالات ومرافق مكبرة| شاهد

سوء الأحوال الجوية يجبر البالون الطائر في الأقصر على الهبوط| شاهد

وأوضح رئيس المدينة انه تم متابعه خطه رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسيه والتي تستهدف فتح محاور جديده لتسهيل حركه المركبات وتحقيق السيوله المروريه وذلك بالمناطق  ( شارع الحزام الاخضر بالنجع الطويل - مستشفى الكرنك الدولي - شارع الهيلتون - شارع الشيراتون - شارع الكرنك).
 

أيضا تم  تنفيذ اعمال صيانه ورفع كفاءه المسطحات الخضراء والإناره بحديقة الكومنولث والكورنيش والميادين.
    

IMG-20240102-WA0052
IMG-20240102-WA0052
IMG-20240102-WA0053
IMG-20240102-WA0053
IMG-20240102-WA0054
IMG-20240102-WA0054
IMG-20240102-WA0058
IMG-20240102-WA0058
IMG-20240102-WA0057
IMG-20240102-WA0057
IMG-20240102-WA0059
IMG-20240102-WA0059
IMG-20240102-WA0049
IMG-20240102-WA0049
IMG-20240102-WA0050
IMG-20240102-WA0050
IMG-20240102-WA0047
IMG-20240102-WA0047
IMG-20240102-WA0055
IMG-20240102-WA0055
IMG-20240102-WA0048
IMG-20240102-WA0048
IMG-20240102-WA0046
IMG-20240102-WA0046
الأقصر البازرات التجارية الخدمات المقدمة الطعام المتنقلة الشوارع والميادين اللواء سمير فرج المسطحات الخضراء المشروع القومي الموقف التنفيذى الممشي السياحي شمال الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

ترشيحاتنا

النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام

وزير النقل: شركة عالمية لإدارة سياحة اليخوت داخل ثلاثة موانئ مصرية

إمداد مشروع أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة.. تفاصيل

ابني يسألنى أين الله وما شكله فكيف أرد عليه .. الإفتاء تجيب

أسعار شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس

زيادة 500 جنيه على الأجور والمرتبات.. من هي الفئات المستحقة وموعد التطبيق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ