رئيس مدينة الأقصر: مشروع محور سمير فرح وشارع مصر أهم إنجازات 2023

شهدت مدينة الأقصر إنجازات عدة شهدتها خلال عام 2023؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من المشروعات ، وكذلك تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الشوارع والميادين.



وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، أنه في ضوء تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لرئيس المدينه، أنه على رأس الإنجازات التي تمس حاجة قاطني المدينة، تم تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقله لأول مرة في محافظه الأقصر على غرار شارع مصر لتشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين تنفيذًا للقانون رقم 92 لسنه 2018، ومتابعه اعمال تطوير الممشى السياحي والوقوف على اخر المستجدات والموقف التنفيذي حيث تضمنت الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول كورنيش النيل السفلي وأيضا تطوير البازارات والمحلات.



وأضاف أنه تم تطوير موقف البياضيه أرمنت تضمن بداخله بناء مسجد يسع لعدد 200 مصلى بالإضافة لإنشاء عدد 11 محلا ورفع كفاءة الارضيات وعمل بوابات الكترونيه ليصبح موقف معتمد على تكنولوجيا الاستخدام.



كما تم تطوير موقف طيبه وتطوير موقف الحبيل - الزينية، وتطوير سوق خضار شرق السكة والسوق الحضري ليضم وحده إسعاف ونقطة أمنيه مزودة بكاميرات مراقبة.



وتم أيضاً التعاقد على استغلال عدد 6 شوارع تنفيذا للقانون 150 لسنه 2020 لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وفتح محاور جديده منها شارع عزبه الورد.



وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه تم حل مشاكل عدد من البازرات والمحال التجارية المؤجرة بسوق الخضار بقيمة مالية متدنية مما ساهم في زياده موارد الدوله مع المحافظه على ابقاء المستاجرين في أماكنهم حفاظا على مصدر دخلهم ، فضلاً عن القيام باعمال تنفيذ الازالات بمحور شمال الاقصر محور اللواء سمير فرج من خلال التفاوض مع الأهالي في نزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذ المشروع القومي.

وأشار رئيس مدينة الأقصر أنه تم تفعيل دور المشاركة الاجتماعية حيث قامت مدينه الأقصر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدارس ونقابه الزراعين بزراعه 1000 شجره ليمون وكذلك التعاون مع فندق الهيلتون لزراعه 222 شجره كايا بالحديقه المجاوره للمبنى الإداري التابع لكمية السيدة العذراء امام المستشفى الكرنك الدولي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأوضح رئيس المدينة انه تم متابعه خطه رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسيه والتي تستهدف فتح محاور جديده لتسهيل حركه المركبات وتحقيق السيوله المروريه وذلك بالمناطق ( شارع الحزام الاخضر بالنجع الطويل - مستشفى الكرنك الدولي - شارع الهيلتون - شارع الشيراتون - شارع الكرنك).



أيضا تم تنفيذ اعمال صيانه ورفع كفاءه المسطحات الخضراء والإناره بحديقة الكومنولث والكورنيش والميادين.



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