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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعمال عدائية ضد الدولة.. ننشر شهادة مجري التحريات في اتهام شخص بحيازة سلاح

صدى البلد

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، في واقعة اتهام شخص بحيازة أسلحة نارية في البساتين عن تفاصيل شهادة ضابط الأمن الوطني في الواقعة.

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ضابط الأمن الوطني 


وأوضح أمر الإحالة، أن شهادة مجري التحريات في الواقعة ضابط بقطاع الأمن الوطني وردت إليه معلومات من أحد مصادره تفيد قيام المتهم بإعداد برنامج لتجهيز بعض العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة من خلال أفكار تكفيرية متطرفة ومعادية لمؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه يحوز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بذلك فإستصدر إذنا من نيابة أمن الدولة العليا لضبط المتهم وضبط ما يحوزه من أسلحة نارية وذخائر و أوراق و مطبوعات تنظيمية وأي أشياء تتعلق بالجريمة.

وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ٢٠٢٣/٥/٢٢، أحرز بغير ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها و طلبت عقابه بمواد الإتهام المبينة بأمر الإحالة المرفق.

وأشار أمر الإحالة أن النيابة العامة قدمت المتهم لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وطلبت القضاء بإدانته و عقابه وفقا لنصوص مواد الإتهام المشار إليها بأمر الإحالة، وركنت النيابة العامة في إسناد الإتهام للمتهم إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال النقيب ضابط بقطاع الأمن الوطني ، و تقرير المعمل الجنائي.

وأنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة إرتكابه الواقعة و مثل بجلسة المحاكمة و إعتصم بالإنكار والحاضر معه دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم الإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة وطلب القضاء بالبراءة.

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