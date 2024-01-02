الأوقاف تعلن عن تنظيم 66 ندوة علمية ضمن برنامج "أئمة الحديث النبوي"

نظمت وزارة الأوقاف في إطار دورها بنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، مساء أمس الاثنين برنامج "أئمة الحديث النبوي"، حيث أقيمت بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية تحت عنوان: "الإمام النسائي (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية".

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه في مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب - القاهرة الجديدة، ومسجد الأشراف الكبير - كفر الشرفا - البركة، ومسجد الإحسان - الشروق، ومسجد سيدي أحمد الدرديري- وسط.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد عبد المنعم رياض- بنها، ومسجد أحمد الصغير– مدينة السعادة – شبرا، ومسجد الساحة الجديد– شبين القناطر، ومسجد خالد بن الوليد- بنها ثان، ومسجد السيدة خديجة- الحي الأول.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد السلام الشال- بطنطا ثان، عبد الحي خليل- المحلة أول، ومسجد الشيخة نور الصباح- طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد الشناوي- ش الجيش- مدينة المنصورة، ومسجد الجوهرة- ش جيهان- المنصورة، ومسجد 6 أكتوبر-مدينة المنصورة، ومسجد الرحمة – دكرنس، ومسجد الكبير- قولنجيل- المنصورة، ومسجد الشهداء- البهوفريك- أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن-المحطة، ومسجد بدر- الشيخ زايد- الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الوحدة- سيدي سالم غرب، ومسجد الجيزاوي- الحمراوي –كفر الشيخ، ومسجد سعادة فريج- دفريه، ومسجد العمري – شباس الشهداء، ومسجد العمري– محلة مالك.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الرحمة- ش الجلاء- مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد مسجد المجمع الإسلامي- مركز الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي- مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد القنديل الأخضر- الإسكان الاجتماعي-بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد المعز- الوليدية- جنوب المدينة، ومسجد الأموي الكبير- العتبة الزرقاء- غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني- شرق المدينة، ومسجد الكبير بالوليدية- شمال المدينة، ومسجد المجاهدين- غرب أسيوط، ومسجد التقوى-ش ثابت- أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد مسجد المركز الإسلامي- سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خميس - شبين الكوم، ومسجد السبكي - شبين الكوم، ومسجد الرحمن الرحيم – م (9) – السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد العارف بالله –سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، ومسجد آل حجازي – بني حميل، ومسجد آل نفادي – طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد صلاح الدين- بندر الأقصر، ومسجد القاضي كراع- أصفون، ومسجد النور- بالقرنة، ومسجد العتيق- إسنا، ومسجد العتيق- أرمنت الوابورات، ومسجد الرحمن- أبو حليمة- أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد السد العالي- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد الميتناوي- البدرشين، ومسجد مصطفى محمود- المهندسين، ومسجد خاتم المرسلين- العمرانية.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد أبو عبيدة- ميت بشار، ومسجد البقرية- ديرب نجم، ومسجد المدينة المنورة- حي مبارك- الزقازيق، ومسجد الكبير- صفط الحنة- أبو حماد، ومسجد أبو طرطور- غرب الزقازيق، ومسجد النمرسي- الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد المعمرو بن العاص، ومسجد الرفاعي- وسط المدينة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الشهيد سمير– الشيخ زايد – عتاقة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد أحمد سالم – فلمنج، ومسجد عصر الإسلام - سيدي جابر.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المنشية - طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الكبير- بندر دير مواس.