10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

تفاصيل إجازات شهر يناير

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن الاجازات الرسمية التي سيتم منحها للموظفين و الطلبة خلال عام 2024 .

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عادة ما يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية التي يحظى بها الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص والطلبة سواء كانوا في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي وبالفعل تشمل إجازات شهر يناير 10 أيام، منها العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين والطلبة، وهي تضم إجازة عيد الميلاد المجيد 2024، المقرر لها الأحد 7 يناير، وإجازة 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).



و تشمل 8 أيام إجازة أسبوعية وهي يومي الجمعة والسبت، تبدأ من الجمعة 5 يناير وحتى السبت 27 يناير فالأحد 7 ينايرعيد الميلاد المجيد ، والخميس 25 يناير:ثورة 25 يناير وعيد الشرطة،



أما عن الاجازات الاخرى التي يحظى بها الموظفيين والطلاب خلال هذا العام فهي الاربعاء 10 أبريل - حتى الجمعة 12 أبريل اجازة عيد الفطر المبارك، والخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء والأربعاء 1 مايو عيد العمال والإثنين 6 مايوعيد شم النسيم والأحد 16 يونيو وقفة عيد الأضحى والإثنين 17 يونيو حتى الخميس 20يونيو عيد الأضحى المبارك والأحد 30 يونيو وثورة 30 يونيو والإثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية ،ايضا الثلاثاء 23 يوليوعيد ثورة 23 يوليو والإثنين 16 سبتمبرالمولد النبوي الشريف واخيرا الأحد 6 أكتوبرعيد القوات المسلحة



من جانبه أكد الإعلامي تامر أمين، أن عدد أيام الإجازات في عام 2024 حوالي 142 يوما في السنة من أصل 365 يوما وقال ان"ثلث السنة إجازة، وأنه مستكتر هذا العدد الكبير من الإجازات في السنة وان تلت السنة مفيش إنتاج واكد ان هذه الاجازات ستؤثر سلبا على الاقتصاد".



وتابع تامر أمين قال اننا معندناش فائض في الإنتاج لكن عندما أزمة اقتصادية ونحتاج إلى المزيد من الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العمل وليس المزيد من الإجازات اكد ايضا ان الاجازات مينفعش الإجازات تكون أكتر من الشغل ولازم نشوف حل للملف ده".



وفي النهاية نذكر حضراتكم أن العام الميلادي الجديد 2024، 366 يوم عمل، وبالتالي يكون شهر فبراير 29 يوما، وفقًا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.