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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة هاباج لويد للشحن تعلن توقف رحلاتها عبر البحر الأحمر

شركة هاباج لويد للشحن
شركة هاباج لويد للشحن البحري

أعلنت شركة هاباج لويد للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، أنها لن تبحر بسفنها عن طريق البحر الأحمر وإتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بدلا منه.

وقالت شركة الشحن البحري في بيان لها: "سنواصل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح وتجنب البحر الأحمر حتى 9 يناير ثم سنعيد تقييم الوضع".

وعلى جانب آخر، لا تزال شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري تخطط للإبحار بأكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الوقت المقبل على الرغم من هجوم على إحدى سفنها في المنطقة، كما أظهر جدول زمني للشركة أصدرته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، مازالت ميرسك أيضا تعلق خططا  بشأن استخدام بعض السفن طريق البحر الأحمر وسط استمرار خطر هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، قائلة إنها ستعلن عن خط سير كل سفينة في وقت لاحق.

وأوقفت ميرسك يوم الأحد جميع عمليات الإبحار في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات الحوثيين الهجوم على سفينتها ميرسك هانغتشو، إلا أن المروحيات العسكرية الأمريكية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت 10 أعضاء من المجموعة.

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