نشرة المرأة والصحة| جرثومة المعدة تزيد احتمالية إصابتك بمرض عقلي خطير.. أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

هل جرثومة المعدة تزيد احتمالية إصابتك بمرض عقلي خطير

جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) غالبًا ما تكون مسؤولة عن التهاب المعدة والأمعاء الدقيقة. على الرغم من أن الإصابة بجرثومة المعدة قد يؤدي إلى علامات وأعراض مثل الحرقة والغثيان والقرحة المعوية، إلا أنه لا يوجد دليل قوي يربط جرثومة المعدة بزيادة خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة.

تحذير من هذا النوع من الريجيم | تعرف عليه

يقع الكثير من الأشخاص فى اتباع رجيم الصيام المتقطع، الذي يشمل فترات صيام متقطعة مع فترات تناول الطعام، يمكن أن يترتب عليه بعض الآثار السلبية.

احذر .. مشروب يرفع السكر في الدم موجود بكل بيت

النظام الغذائي أحد أكثر العوامل شيوعا في إدارة النوع الثاني من مرض السكري، ويسبب عصير الفواكه ارتفاعا كبيراً في مستويات السكر في الدم ،وقد يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول هذا المشروب.

اوعي تستهتري بيها .. 5 علامات تشير إلى الإصابة بخشونة الرقبة

يشعر المصابون بخشونة الرقبة، عند الاستيقاظ من النوم صباحًا بألمًا وتصليبا، إلى جانب تصلب الكتفين واليدين، وقد يصاحبها تنميل الأطراف العلوية، كما تسبب أيضًا صعوبة الحركة والقيام بالأنشطة الاعتيادية.

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، الأشخاص الذين يتمسكون بهز أرجلهم كثيرا وهم جالسون، أو من يتقلبون كثيرا خلال النوم، بأنهم عرضة لمرض خطير.

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

شاركت النجمة اللبنانية إليسا في حفل ليلة نجمات العرب التي أقيمت ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض.

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

شاركت النجمة أنغام متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في ليلة نجمات العرب، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.