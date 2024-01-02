فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

الاسباب الحقيقية لارتفاع أسعار تذاكر المترو

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن كان قد اعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية، بنوفمبر 2023، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو عند اكتمال الخط الثالث لمترو الأنفاق

واشار الى أن زيادة سعر تذكرة المترو ستتم نظرًا لزيادة عدد المحطات بعد دخول الخطوط الجديدة.

ووقتها قال عن قيمة هذه الزياده: انهم سوف يدرسونها ويحسبونها، ووقتها سيقررون تحريك أسعار تذاكر المترو على أن تستمر في متناول الجميع وأقل من وسائل المواصلات الأخرى".



وبالفعل تم بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو امس الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة النقل فى تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو، الجديدة، في جميع خطوط المترو

واصبح هذا الامر منذ تطبيقه، محل اهتمام الكثير من المواطنين وسط تسائلهم عن الاسعار الجديده و سبب هذه الزياده



فالمهندس كامل الوزير قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث.

ويمتد هذا الجزء الجديد لمسافة 6 محطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ويشتمل على محطات (السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – محور روض الفرج)، وذلك بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب، وذلك استعدادًا لتشغيلها للجمهور

واشار الوزير الى ان التشغيل لهذا الجزء يأتي لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية

واعتبر هذا المشروع هديه الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

فهذا المشروع تم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.



وفي نفس السياق، يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل



وكشفت وزارة النقل، في بيانٍ لها، عن انه بانتهاء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجري تشغيله تجريبياً بدون ركاب حالياً تمهيداً لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.



نأتى للسؤال الذى يشغل بال الكثير وهو اسباب هذه الزياده

وقد فسر وزير النقل كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بمقر الوزارة لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها، اليوم الثلاثاء، سبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقال ان زيادة أسعار المترو جاءت بسبب زيادة أسعار وتكاليف التشغيل للمترو، ومن جهة أخرى، زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، فرواتب الموظفين زادت،وقابل هذه الزياده رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية الزيادة في رواتب وأجور العاملين بهذه الجهات

ونوه ان رواتب الموظفين زادت منذ عام 2019،

كما ارتفعت الاسعار العالميه لقطع الغيار بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري

ومترو الأنفاق هيئة اقتصادية تعتمد على نفسها في الإنفاق على متطلباتها، كما انها تحتاج إلى المزيد من الموارد، وايضا موظفي الدولة زادت أجورهم من 2019 بحوالى 100% أو 150%، وموظفين المترو من حقهم ان تزيد مرتباتهم



وهذه الدوافع هى سبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق



والاسعار الجديده لتذاكر المترو اصبحت كالتالى

التذكرة المخصصة لـ 9 محطات بمنطقة واحدة والتى كانت بسعر 5 جنيهات اصبحت بـ 6 جنيهات

و التذكرة المخصصة لـ 16 محطة بمنطقتين، والتى كانت بسعر 7 جنيهات اصبحت 8 جنيهات

التذكرة المخصصه ل23 محطة لثلاث مناطق والتى كانت بسعر 10 جنيهات زادت واصبحت ب 12 جنيهًا

وأُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة لاربع مناطق بسعر 15 جنيهًَا

والتذكره لأربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش



ولكن هناك فئات لن تطبق عليهم هذه الزياده وهم كبار السن والجيش والشرطة

فسعر تذكره المترو لمنطقة واحدة 9 محطات، لكبار السن والجيش والشرطة، 3 جنيهات فقط

وسعر تذكره المنطقتين 16 محطة بـ 4 جنيهات

وثلاث مناطق 23 محطة بـ 6 جنيهات

وأربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 7.5 جنيه



ومن ناحيه اخرى اعلنت وزاره النقل عن تفعيلها ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.، وهى من المشروعات الجديده و الفارقة فى مترو الانفاق

وجرى تركيب وتوزيع ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

ومن أهم مميزات ماكينات TVM، إنها سهلة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

وعن خطوات الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو، فهى كالتالى

اختيار المحطة المتواجد بها الراكب.

اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب.

تحديد عدد التذاكر.

دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر.

وتصرف ماكينات TVM آليا من دون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا، كما سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM.

وتم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني.

، وتقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10 /5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.



وشهدت ماكينات صرف التذاكر الآلي TVM فى الساعات الأولى من تشغيل محطات المترو أمس الإثنين، إقبالا كثيفا من المواطنين بسبب زيادة أسعار تذاكر محطات المترو مما أدي وجود زحام أمام شبابيك حجز التذاكر الأمر الذي دفع المواطنين إلى التوجه لماكينات الصرف الآلي.

وسبق وان ارجعت الحكومة الزيادة الحالية عدة مرات بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وانه فى حال عدم التطبيق يؤدي الى زيادة تعرض المترو لخسائر أكبر وتجعله غير قادر على استكمال أعمال التطوير.