عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات..

القصة الكاملة لرحيل عريس الجنة على أيدي زملائه بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره عرف ب"عريس الجنة" إعلاميا عبر منصات سوشيال في بوك بعدما لفظ أنفاسه قبيل ساعات من خطبته علي أحدي الفتيات علي أيدي زملائه وجيرانه بسبب خلافات الجيرة .

توصيات المؤتمر الدولي الأول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة بجامعة طنطا


كما وجهت النيابة العامة بأهمية سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث للوقوف على آخر تطورات الجريمة فضلا عن سماع أقوال أسرة الشاب الضحية.

حياة كريمة.. رسالة علمية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بانهاء حياة الشاب الضحية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وكانت  شوارع قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي استمرار حالة من الصدمه والوجيعة بعدما لفظ طالب جامعي مصرعه طعنا علي أيدي آخرين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي زفتي ودفن بمقابر أسرته في مشهد جنائزي مهيب بمقابر أسرته.

كما نجحت  الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شخصين من  المتهمين بقتل طالب جامعي بقرية شرشابة بدائرة مركز زفتي تزامنا مع مطاردة المتهم الثالث الهارب .

txt

مشروعات النواب تناقش كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  يفيد ورود إخطارا من  مستشفى زفتى العام بوصول المدعو  "محمد نبيل" طالب جامعي، مصاب بعدة طعنات وجروح وكدمات، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

txt

توصيات المؤتمر الدولي الأول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة بجامعة طنطا


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين ويجري مطاردة المتهم الثالث. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

القصة الكاملة الطب الشرعى الصدمة والوجيعة الشر جنة حال حالة حمد حيل جامعة طنطا محضر بالواقعة محام محم مستشفى زفتى مستشفي مشهد جنائزي مستشفى زفتي العام نيابة مركز زفتي نية نيابات شرق طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

موضوعات متعلقة

اليوم الثاني لمؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.. 10 أبحاث بمشاركة علماء الجامعات

ترشيحاتنا

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

الضرائب تطلق 3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات

شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد حملات الهجوم عليه

مخبأة في 24 قطعة أرض .. النيابة تسلم 567 طن بصل للتموين لبيعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ