القصة الكاملة لرحيل عريس الجنة على أيدي زملائه بسبب خلافات الجيرة بالغربية

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات..

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره عرف ب"عريس الجنة" إعلاميا عبر منصات سوشيال في بوك بعدما لفظ أنفاسه قبيل ساعات من خطبته علي أحدي الفتيات علي أيدي زملائه وجيرانه بسبب خلافات الجيرة .



كما وجهت النيابة العامة بأهمية سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث للوقوف على آخر تطورات الجريمة فضلا عن سماع أقوال أسرة الشاب الضحية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بانهاء حياة الشاب الضحية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وكانت شوارع قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي استمرار حالة من الصدمه والوجيعة بعدما لفظ طالب جامعي مصرعه طعنا علي أيدي آخرين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي زفتي ودفن بمقابر أسرته في مشهد جنائزي مهيب بمقابر أسرته.

كما نجحت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شخصين من المتهمين بقتل طالب جامعي بقرية شرشابة بدائرة مركز زفتي تزامنا مع مطاردة المتهم الثالث الهارب .

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد ورود إخطارا من مستشفى زفتى العام بوصول المدعو "محمد نبيل" طالب جامعي، مصاب بعدة طعنات وجروح وكدمات، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.



وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين ويجري مطاردة المتهم الثالث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.