غداء رومانسي| جورجينا وكريستيانو فى جولة ترفيهية على البحر

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، صورة جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت جورجينا رودريجيز رفقة كريستيانو علي البحر اثناء قضاء عطلتهما باطلالة جريئة مرتدية بادى كت حمالات ابيض اللون مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.