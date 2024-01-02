لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة في صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي لاعب فريق سيريس السويدي لصفوف النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك: "وسام ابو علي المهاجم الدنماركي الجنسة والفلسطيني الأصل مصمم علي الانتقال للأهلي مهما كلفة الأمر، وسام مهاجم متميز وسريع وهداف وملقب بالسفاح لفاعليته علي المرمي، ويلعب في الدوري السويدي.

وأضاف أن وسام "ابدي سعادته بالانتقال للعب للاهلي، واكد ان أسرته وأهله في فلسطين سعداء بذلك ويدعمونه علي ان يكون لاعب في الأهلي، وسام مكسب كبير للأهلي وسوف يكون له دور فاعل مع زملائه نجوم الاهلي"

ماذا قدم وسام أبو علي مع سيريوس هذا الموسم؟

وانضم المهاجم الفلسطيني الأصل لصفوف سيريوس السويدي في الصيف الماضي وسجل ١٠ أهداف وصنع هدفًا في ١٦ مباراة مع الفريق.

وينتهي عقد وسام أبو علي مع سيريوس السويدي في عام ٢٠٢٧.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.