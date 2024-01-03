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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات مهمة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول خلية الموساد المعتقلة في تركيا

تركيا
تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية بأنه في تطور استخباراتي مهم، نجحت الاستخبارات التركية في كشف وإحباط مخططات التجسس التي قامت بها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) داخل تركيا.


ووفقا ل"تركيا الآن"، كشفت العمليات الأخيرة عن محاولات إسرائيل لاستهداف الفلسطينيين وأعضاء حركة حماس في عدة دول، بما في ذلك تركيا، عبر توسيع نطاق استخدام الوسائل الاستخباراتية والتخريبية.

وفي هذا الإطار، تم إلقاء القبض على 34 شخصًا متهمين بالتجسس لصالح الموساد في عمليات نُفذت في ثماني مدن تركية، مع تحديد 46 مشتبهًا بهم ككل.


تكشف التفاصيل أن الاستخبارات الإسرائيلية استقطبت الأفراد إلى شبكتها من خلال إعلانات وظائف على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة، وكانت تتواصل معهم حصريًا عبر تطبيقات “Telegram” و “WhatsApp”.

واستخدم مسؤولو الموساد وسطاء وأطرافًا ثالثة لتسديد المدفوعات وإخفاء أثرها، مدعين أن المدفوعات نابعة من المراهنات والقمار.


ورصدت المخابرات التركية أنشطة الموساد بدقة، مكتشفة استغلالها للأشخاص في تنفيذ مهام متنوعة، وخداعهم بوعود بدخل عالٍ. كما كشفت عن استخدام الموساد لـ “أقنعة” متنوعة لجذب الأشخاص وتجنب الشكوك.

في سياق التحقيقات، تبين أن الموساد اختبرت أفراد فريق التخريب بكاشف الكذب، واستضافتهم في فنادق ومطاعم فاخرة، مع تدريبهم على الاتصالات السرية وتقنيات الأمان. كما أُجريت تدريبات خاصة تحت غطاء “رجال أعمال”، تضمنت التتبع، المراقبة، التوثيق الفوتوغرافي، وتهريب البشر والبضائع من الحدود الإيرانية والعراقية إلى تركيا.


ويواجه الأشخاص الـ34 المقبوض عليهم بتهمة التورط في أعمال الاستطلاع، التتبع، والخطف ضد الفلسطينيين والنشطاء الإسرائيليين المعارضين لسياسات إسرائيل والمقيمين في تركيا.

يُذكر أن هناك 12 مشتبهًا بهم آخرين لا يزالون فارين ومطلوبين في التحقيقات.

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