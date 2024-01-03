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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل شاب في دار السلام

المحكمة
المحكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بق.تل شاب في دار السلام لقى مصرعه لتدخله للصلح بين الحداد القاتل وأهله، بجلسة يوم السبت 6 يناير الجاري.

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محاكمة قاتل شاب في القاهرة في قعدة صلح

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في القضية رقم 12036 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 1711 لسنة 2023 كلي حلوان الكلية قيام المتهم «جمال .م»، 28 سنة، حداد، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخر مجهول المجني عليه سيد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه لما بينه وبين الفقيد أهليته من خلاف سابق، اتخذ إنهاء هذا الخلاف ساترًا لإشباع حاجته المالية وارتئى سبيله في ذلك بالحصول من المجني عليه على ما هو ليس من حقه ظنًا منه أن العطايا كبيرة وأن حالته يسيرة راغبًا في إزهاق روحه إذا ما رفض أن يتسجيب لطلبه فعقد العزم وبيت النية المصممة على ذلك ونسج لذلك مخططًا شيطانيًا وأعد سلاح ناري وذخائر وتوجه بحثًا عنه كوحش ضار فلما تيقن مكان تواجده قصده حيث كان، وما إن ظفر به حتى أمطر جسده بوابل من الأعيرة النارية عازمًا قتله وقام شريك المتهم «مجهول» بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض التي أحدثت إصابته ، ما أودى بحياته.

 

وأضافت تحقيقات النيابة في القاهرة قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وذخائر «عدة طلقات» مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص، وأحرز سلاح أبيض «سنجة»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية.

 

وأكدت شهادة سمارة فاروق، 55 سنة، مالكة محل بيع أغذية أنها حال تواجدها بالمحل خاصتها فوجئت بطفل وبرفقته نجلها المتوفى مبلغًا إياها بتعرضه لإطلاق أعيرة نارية، فتوجهت به إلى أحدج المستشفيات فعلمت بوفاته وأضافت باتهامها للمتهم بقتل نجلها المتوفى إلى رحمة مولاه وذلك على إثر وجود خلافات فيما بين المتهم وأحد أقاربهم.

 

وأوضحت تحريات الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة وجود خلافات مُسبقة فيما بين المتهم وأهلية المتوفى وعلى أثرها تدخل المجني عليه لإنهائها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لطلب المتهم مبالغ مالية من أجل ذلك، فقام المتهم بعقد العزم والنية على قتله متوجهًا إلى حيث أيقن تواجده محرزًا لسلاحه الناري باحث عنه وما أن ظفر به فقام بإطلاق أعيرة نارية صوبه محدثًا إصابته التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله وأنه تمكن من ضبط المتهم وأرشده عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

القاهرة تحقيقات النيابة العامة قسم شرطة دار السلام محكمة جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة

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