أخبار التكنولوجيا| بسبب إيلون ماسك تويتر تخسر 32 مليار دولار وتفقد 71% من قيمتها.. هواوي تزدهر متحدية الضغوط العالمية بإيرادات فاقت التوقعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد إيلون ماسك Elon Musk، بلا شك واحدا من أغنى الأشخاص وأكثرهم نجاحا في العالم، وبصفته مليارديرا أنشأ سوق السيارات الكهربائية مع شركة تسلا Tesla، كما أنه يغزو الفضاء من خلال شركتي SpaceX وStarlink.

أصبحت سلسلة هواتف آبل الجديدة iPhone 15 متاحة للبيع بسعر مخفض، لأول مرة منذ إطلاقها بعد ما يقرب من أربعة أشهر.

تواصل شركة تكنو Tecno، توسيع تشكيلة منتجاتها وتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث حققت الشركة مؤخرًا أرقامًا قياسية جديدة في المبيعات من خلال جهاز Spark 20.

نجحت شركة هواوي Huawei، عملاق التكنولوجيا العالمي، في النجاة من العواصف الأخيرة وهي تمضي قدما بقوة متحدية الضغوط العالمية التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وتقفز بقوة بإيرادات فاقت التوقعات.

انتهى عام 2023 ليس فقط بالعديد من الهواتف الرائدة الجديدة ولكن أيضا بهواتف جديدة مذهلة وبأسعار معقولة تنتمي إلى الفئة المنخفضة، من بين هذه الفئة التي تم إطلاقها في عدد من الأسواق الدولية مؤخرا، هاتف شاومي POCO M6، وهاتف ريلمي Realme C67.

كشفتة شركة هواوي Huawei الصينية، عن إصدار تذكارى من السماعة اللاسلكية FreeBuds Pro 3، احتفالا بالعام الجديد 2024.