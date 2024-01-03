عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رامات 16 جيجا.. تكنو تطلق موبايل بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر زهيد

Tecno Spark 20 Pro
Tecno Spark 20 Pro Plus

تواصل شركة تكنو Tecno، توسيع تشكيلة منتجاتها وتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث حققت الشركة مؤخرًا أرقامًا قياسية جديدة في المبيعات من خلال جهاز Spark 20.

ويعد أحد أبرز إضافات سلسلة تكنو سبار 20، هو هاتف Spark 20 Pro Plus، الذي تم إطلاقه مؤخرا مع العديد من المواصفات المميزة من بينها معالج MediaTek القوي، ونظام كاميرا مثير للإعجاب بدقة 108 ميجابكسل، وتصميم أنيق مزدوج المنحني وشاشة مذهلة.

 

آيفون الغلابة.. موبايل جديد من تكنو بتصميم iPhone 15

بكاميرا 108 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل شبيه الآيفون بسعر زهيد

 

هاتف تكنو Spark 20 Pro Plus يجلب العديد من المواصفات المذهلة لأول مرة ضمن هذه الفئة السعرية

يأتي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومجموعة ألوان P3، وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، كما أنه يوفر معدل أخذ عينات فوري يعمل باللمس يبلغ 1500 هرتز من أجل تمرير أكثر سلاسة.

Tecno Spark 20 Pro Plus

يتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بتصميم منحني بسمك 7.55 مليميتر ووزن 190 جرام، مما يجعله مريحا عند حمله، كما تم تجهيز هذا الجهاز بزجاج من الدرجة الأولى لمتانة ممتازة ضد الخدوش والسقوط، وبالإضافة إلى ذلك، فهو حاصل على شهادة IP53، مما يوفر إمكانات مقاومة للماء والغبار.

داخل هاتف تكنو Spark 20 Pro Plus، ينبض معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية مما يجعل الهاتف يعمل بذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت، مصحوبة بـ 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي.

يستمد هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

يتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بقدرات كاميرا رائعة، تضم ثلاث عدسات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرتين مساعدتين QVGA بدقة 0.08 ميجابكسل ومستشعرات فلاش LED مزدوجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، معززة بتقنية استعادة الصورة بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، على نطاق واسع اعتبارا من يناير 2024، في العديد من الأسواق بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وسوف يختلف السعر حسب المنطقة.

تكنو TECNO Spark 20 Spark 20 Pro Plus Tecno Spark 20 Pro Plus سعر تكنو سبارك 20 برو بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

موضوعات متعلقة

خسرت 32 مليار دولار.. إكس تفقد 71% من قيمتها منذ شراء إيلون ماسك

زودته سامسونج بالذكاء الاصطناعي.. اعرف سعر ومواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra

بتصميم ومواصفات جبارة.. أحدث موبايلات فيفو Vivo تغزو الأسواق

واتساب بلس الأزرق يحصل على وضع الشبح مع تحديث 2024.. طريقة التحميل

وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وريلمي GT 5 Pro

نجم السنة الجديدة.. أحدث موبايل من هواوي يقهر سامسونج وiPhone

بعد إصلاح استنزاف البطارية.. مشكلة جديدة تواجه مستخدمي آيفون

بميزة آيفون الشهيرة.. تكنو تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 108 ميجابكسل

ترشيحاتنا

تعرف على سعر بيع الكهرباء لشركات المياه والصرف الصحى ومترو الأنفاق

لمناقشة مشروع قانون الأراضي الصحراوية.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

ممثلة شهيرة تتعرض لحادث سير قاتل في أولى أيام العام الجديد

بيان عاجل من قوات اليونيفيل في لبنان بشأن اغتيال صالح العاروري

بعد تعهد المقاومة بالانتقام لاغتيال العاروري.. صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: مصر أبلغت إسرائيل بتجميد وساطتها مع حماس بعد اغتيال العاروري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ