رامات 16 جيجا.. تكنو تطلق موبايل بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر زهيد

تواصل شركة تكنو Tecno، توسيع تشكيلة منتجاتها وتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث حققت الشركة مؤخرًا أرقامًا قياسية جديدة في المبيعات من خلال جهاز Spark 20.

ويعد أحد أبرز إضافات سلسلة تكنو سبار 20، هو هاتف Spark 20 Pro Plus، الذي تم إطلاقه مؤخرا مع العديد من المواصفات المميزة من بينها معالج MediaTek القوي، ونظام كاميرا مثير للإعجاب بدقة 108 ميجابكسل، وتصميم أنيق مزدوج المنحني وشاشة مذهلة.

هاتف تكنو Spark 20 Pro Plus يجلب العديد من المواصفات المذهلة لأول مرة ضمن هذه الفئة السعرية

يأتي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومجموعة ألوان P3، وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، كما أنه يوفر معدل أخذ عينات فوري يعمل باللمس يبلغ 1500 هرتز من أجل تمرير أكثر سلاسة.

Tecno Spark 20 Pro Plus

يتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بتصميم منحني بسمك 7.55 مليميتر ووزن 190 جرام، مما يجعله مريحا عند حمله، كما تم تجهيز هذا الجهاز بزجاج من الدرجة الأولى لمتانة ممتازة ضد الخدوش والسقوط، وبالإضافة إلى ذلك، فهو حاصل على شهادة IP53، مما يوفر إمكانات مقاومة للماء والغبار.

داخل هاتف تكنو Spark 20 Pro Plus، ينبض معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية مما يجعل الهاتف يعمل بذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت، مصحوبة بـ 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي.

يستمد هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

يتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بقدرات كاميرا رائعة، تضم ثلاث عدسات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرتين مساعدتين QVGA بدقة 0.08 ميجابكسل ومستشعرات فلاش LED مزدوجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، معززة بتقنية استعادة الصورة بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، على نطاق واسع اعتبارا من يناير 2024، في العديد من الأسواق بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وسوف يختلف السعر حسب المنطقة.