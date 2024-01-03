وفاة والدة قائد كورال روح الشرق.. تفاصيل

توفيت والدة الملحن محمود محسن مايسترو فرقة روح الشرق وهو ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق روح الشرق: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المايسترو/ محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها و اهلاً خيراً من اهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوا ن وصلاه الجنازة إن شاء الله بمسجد النور بالعباسية فى القاهرة".

فرقة روح الشرق

وقدم روح الشرق العديد من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم.