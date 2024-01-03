عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة قائد كورال روح الشرق.. تفاصيل

كورال روح الشرق
كورال روح الشرق

توفيت والدة الملحن محمود محسن مايسترو فرقة روح الشرق وهو ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق روح الشرق: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المايسترو/ محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها و اهلاً خيراً من اهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوا ن وصلاه الجنازة إن شاء الله بمسجد النور بالعباسية فى القاهرة".

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

إيرادات الأفلام| محمد أمام يتفوق على الجميع.. وبيومي فؤاد نمبر 3

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

فرقة روح الشرق 

 

وقدم روح الشرق العديد من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم. 

المايسترو محمود محسن روح الشرق فريق روح الشرق كورال روح الشرق محمود محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

بشرى: سعيدة إني قدرت أقنع نجمین کبار فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

هند عبد الحليم تعلن انفصالها بمنشور غير متوقع

سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "عربي"

نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحى خالد

لطيفة ترافق جثمان والدتها لدفنها في تونس

ريهام عبد الغفور تنشر صورة لوالدها الراحل وتعلق: "أحلى واحد"

اليوم .. منى الشاذلي ضيفة برنامج ABtalks مع أنس بوخش

ترشيحاتنا

البيئة خلال 2023.. تسليم 23 مدفن صحي وإنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات

عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 22 ألف شهيد

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ