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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

المصرية لاتصلات
المصرية لاتصلات

احتل السؤال عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" تساؤل القراء على محرك جوجل، خاصة بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت نت الأرضي "وي".

المصرية للاتصلات 


موعد تطبيق زيادة الأنترنت المنزلي؟

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" بداية من يوم 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.

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أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي


- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 140 جيجابايت، كانت بسعر 120 جنيهًا، أصبحت بقيمة 160 جنيهًا.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 220 جيجابايت، كانت بسعر 170 جنيهًا، أصبحت بقيمة 220 جنيها.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 250 جيجابايت، كانت بسعر 210 جنيهات، أصبحت 280 جنيها.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 400 جيجابايت، كانت بسعر 340 جنيها، أصبحت بقيمة 440 جنيها،
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 600 جيجابايت، كانت بسعر 500 جنيه، أصبحت بقيمة 650 جنيهًا.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" 1 تيرابايت، كانت بسعر 800 جنيه، أصبحت بقيمة 1050 جنيهًا.
 

شركة وي 

أسباب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"


وبتساؤل الكثيرون حول أسباب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، وقد أوضحت مصادر بسوق الاتصالات أن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات الإنترنت المحمول شهدت زيادة هي الأخرى بنسبة تراوحت بين 10 و15%، بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، موضحة أن الزيادات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات شملت زيادة أسعار بعض الباقات، ومنها باقات إنترنت المحمول والفواتير الشهرية، والتي تأتي ضمن حزمة قرارات وافق عليها الجهاز، إذ ارتفعت تكاليف التشغيل لدى الشركات مؤخرًا نتيجة عدة عوامل، منها سعر الدولار وتكاليف تشغيل المحطات.

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