بتهمة الإرهاب.. الأرجنتين تعلن القبض على مواطنين عرب في مطار بوينس آيرس

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص في مطار خورخي نيوبري في وسط مدينة بوينس آيرس، أمس الثلاثاء، بسبب صلات محتملة بأنشطة إرهابية.

وفقا لصحيفة كلارين الأرجنتينية، احتجز أفراد الأمن الثلاثة بعد تلقي معلومات استخباراتية عن تفيد بأن مواطنين سوريين ولبنانيين يستعدون لدخول الأرجنتين، وطرد من اليمن، لا تزال محتوياته غير واضحة.

وأفادت الصحيفة، أن الطرد الذي يزن حوالي 35 كيلوجراما، تم إرساله إلى المنزل الذي كان المشتبه بهم الثلاثة يعتزمون البقاء فيه.

وأضافت أن قوات الأمن الأرجنتينية كانت منزعجة من المعلومات، حيث تقام حاليا دورة الألعاب الأمريكية "مكابي" في بوينس آيرس.

وتستضيف الألعاب، التي بدأت في عام 1950 وتقام كل 4 سنوات، حوالي 4200 رياضي يهودي من 22 دولة.