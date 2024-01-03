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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

السجائر ولعت و تحذير من شرائها.. فماذا يحدث بالسوق المحلية وإلى أين تذهب الأسعار؟

السجائر
السجائر

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، بين أصحاب تيار الاحتكار من التجار، وأصبح البحث عن أسعار السجائر محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين. 

أسعار السجائر اليوم الأربعاء

وبالرغم من مرور 55 يومًا على إعلان الشركة الشرقية للدخان الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة، وتعهداتها بطرح كميات تلائم الاستهلاك في السوق المصرية، لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار السجائر في السوق المحلي مقارنة بالسعر الرسمي على مدار ما يقارب الـ 8 أشهر، فإن الأسعار ما زالت مرتفعة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الشرقية للدخان عن أسعار السجائر اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، فهي أكثر المنتجات التي يستهلكها المواطنون في مصر، حيث يتم إنفاق الكثير من الأموال على السجائر، فقد ارتفعت السجائر في هذه الفترة ولم تنخفض بعد، فالكثير من المواطنين يبحثون ويتساءلون عن زيادة أسعار السجائر.

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وأعلنت الشركة الشرقية للدخان عن حقيقة الزيادة في أسعار السجائر وهذا من قبل الشركة، وأوضحت أن الزيادة ناتجة عن التجار وليست عن الشركة الخاصة بالسجائر، فقامت الشركة بتحذير التجار من غلاء الأسعار بين المواطنين.

في السياق نفسه، تمكن قطاع الأمن العام من إلقاء القبض على مجموعة من تجار السجائر جملة وقطاعي خلال الآونة الأخيرة يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

عقوبة احتكار السلع للسجائر

وعن احتكار التجار، الذين يقومون بتخزين السجائر ويبيعونها بأسعار عالية، تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

الداخلية تداهم مخازن تجار السجائر

في السياق نفسه، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، لا سيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر سجائر، وقائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية، بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم "63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع". 

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وتم ضبط مالك محل، وعامل، مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير. 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر اليوم، الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر سجائر مونديال فايسرة بال مال 55 جنيها.
  • تراوح سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 10 بين 23 و25 جنيها.
  • بلغ سعر علبة سجائر ماتوسيات سوبر 44 جنيها.
  • بلغ سعر علبة سجائر مونديال سويتس 44 جنيها.
  • سعر علبة سجائر كينج سايز 40.5 جنيه. 
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 43 جنيها.
  • يتراوح سعر سجائر بوكس ألوان وأبيض من 42 إلى 44 جنيها.
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