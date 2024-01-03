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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد قرار زيادة الأسعار.. إزاي تخلي باقة الإنترنت المنزلي متخلصش قبل التجديد

بعد قرار زيادة الأسعار..إزاي
بعد قرار زيادة الأسعار..إزاي تخلي باقة الإنترنت المنزلي متخل

يعاني كثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي من نفاذ باقاتهم قبل موعدها، وهو ما يضطرهم إلى تجديدها مبكرًا أو دفع رسوم إضافية مقابل تجاوز الحد المسموح به، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم مراقبة استهلاك البيانات، واستخدام بعض التطبيقات والبرامج التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات.

نصائح للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي

وهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي من النفاذ، منها:

• مراقبة استهلاك البيانات: من المهم مراقبة استهلاك البيانات بشكل دوري، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير استخدام البيانات الذي توفره شركات الإنترنت، حيث يساعد ذلك على معرفة التطبيقات والبرامج التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاكها.

استخدام تطبيقات وبرامج توفر خيارات لتوفير البيانات، حيث توفر العديد من التطبيقات وبرامج الويب خيارات لتوفير البيانات، مثل تقليل جودة الفيديو، أو تشغيل مقاطع الفيديو في وضع عدم الاتصال، ويساعد ذلك على تقليل استهلاك البيانات بشكل كبير.

إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية، حيث تستهلك التحديثات التلقائية للتطبيقات والبرامج كميات كبيرة من البيانات، ويمكن إيقاف تشغيل هذه التحديثات لحين توفر اتصال بالإنترنت باستخدام الواي فاي.

استخدام اتصال الواي فاي بدلاً من اتصال البيانات، يفضل استخدام اتصال الواي فاي عند توفره، وذلك لأنه أكثر كفاءة في استهلاك البيانات.

 الاعتدال في استخدام الإنترنت، من المهم الاعتدال في استخدام الإنترنت، وذلك من خلال تقليل مشاهدة مقاطع الفيديو، أو تشغيل الألعاب عبر الإنترنت.

ويمكن من خلال اتباع هذه النصائح، الحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي من النفاذ، وتوفير المال.

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