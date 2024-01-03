قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم | خاص

تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم نتيجة مرض السكري مما جعل الأطباء يقومون ببتر إحدى ساقيه بسبب معاناته أيضا مع الفشل الكلوي.

وتداول البعض معلومات مغلوطة حول تفاصيل الحالة الصحية وأنه في وضع حرج صحيا ودخل إلي العناية المركزة.

فادي إبراهيم

وهو الأمر الذي بادر موقع “صدى البلد” لتوضيحه للجمهور من خلال التواصل مع نقيب الفنانين اللبنانيين، وقال "منذ مدة وفادي إبراهيم يخضع لغسيل الكليتين وقبل شهر بترت قدمه اليسرى تحت الركبة بقليل، كما بتر أصبعان من يده اليمني، قدمه الأخرى مهددة أيضا ويمكن بتر جزء صغير من القدم.

وتابع "من ناحية أخرى الأخبار المغلوطة التي تفيد بأنه في حالة خطرة أو في العناية المركزة أزعجت أحفاده، لأنه متماسك ويحمد الله على ما هو عليه وطالب بلجم تلك التصريحات.

فادي إبراهيم

وأكد "جهاد" أن النقيب نعمة بدوي رئيس ممثلي المسرح والإذاعة والتلفزيون في لبنان والتي ينتمي إليها فادي المرجع الوحيد في كل مايتعلق بفادي، وهناك تبرعات تجمع وكثير من الجمعيات بادرت في هذا الأمر، ومنها من يختلس الأموال ويعتبرونها فرصة لكسب المال.

وأوضح أن فادي أصر على أن النقيب وحده هو الذي يجمع المال والتبرعات ويكون مسئولا عن هذه الناحية وبات فادي في حالة يرثى لها من الناحية المادية، وكذلك الناحية الصحية فالسكري تضاعف معه إلى حد بعيد، وهو ما أدى الى كل ذلك.

معلومات عن فادي إبراهيم

أصبح فادى إبراهيم ممثلاً ولم يكن ذلك فى الحسبان لأنه كان يريد الالتحاق بالمدرسة الحربية وأن يصبح ظابط طيران وبالفعل قدم طلبا لتحقيق حلمه وطلبوا منه موافقة أهله ولكن والدته رفضت ذلك ووقفت أمام تحقيق هذا الحلم وإلتحق بالطيران المدني ولكنه لم يكمل في هذا المشوار أيضاً فنصيبه إختار له طريق الفن والتمثيل.

فادي ابراهيم

عاش النجم اللبناني فادي ابراهيم في التسعينيات نجومية كبيرة عندما شارك في مسلسلَي "العاصفة تهبّ مرتين" و"نساء في العاصفة" إلى جانب النجمة اللبنانية رولا حمادة، وكان حينها نجماً كبيراً أحبّته النساء في لبنان والعالم العربي، ورغم مرور الزمن استطاع فادي أن يحافظ على بريق نجوميته مع تقدّمه في العمر، فهو حالياً يشارك في أعمال مميزة لها بصمة في عالم التمثيل، وتابعه الجمهور في مسلسل "سر"، كما كانت له مشاركة في الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت"، ليغيب عن جزئه الثان بعد ذلك دون معرفة سبب استبعاده وقد شارك مع الفنان عادل إمام فى مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”.