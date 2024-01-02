أخبار الفن| تفاصيل الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم بعد بتر قدمه.. إلهام شاهين تكشف عن الفيديو الأول لخطوبة ابن شقيقها

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

فاجأ أحفاد الفنانة فيفي عبده ، جدتهم علي الهواء مباشرة، أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية بمناسبة احتفالات العام الجديد .

وحرص حفيد فيفي عبده على توجية رسالة لها قائلاً : i love you ، تعالي العبي معانا .

توفيت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، خلال الساعات الاخيرة من مساء أمس ،بحسب ما إعلن المعهد الوطني للفنون الجميلة والآداب في المكسيك.

واشتهرت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا بصوت “ماما كوكو” في فيلم الرسوم المتحركة الشهير “كوكو”.

حالة من الحزن تسيطر علي الوسط الفني اللبناني، بسبب تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم ، حيث اضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

وكشفت بعض الصحف اللبنانية عن سوء الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، واحتياجه إلى مبلغ مالي كبير لاستكمال علاجه.

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لنجل شقيقها أثناء احتفاله بخطوبته.

وكتبت الهام شاهين: أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنان عادل إمام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى دبى ليلة رأس السنة.

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات تلفزيونية : أتمنى فى العام الجديد أن يتمتع الزعيم عادل إمام بحالة صحية جيدة.

أكدت الإعلامية أسما إبراهيم أنها تتمنى لقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب واستضافتها فى برنامجها "حبر سرى".

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: شيرين موهبة كبيرة وأحبها كثيرا وأتمنى أن استضيفها ببرنامج "حبر سرى" خاصة أننا نفتقدها كثيرا وأول سؤال سأوجهه لها "فين شيرين".