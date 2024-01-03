إقليم القناة وسيناء يبحث خطة تحرك القوافل الثقافية

بحث أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، في الاجتماع الشهري مع مديري عموم وإدارات الإقليم، خطة تحرك القوافل الثقافية والتي تحمل الفرق الفنية التابعة لفروع الإقليم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، وتعليمات عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

كما تابع عبد الله ، أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بكافة الفروع ، ومتابعة ماتم تنفيذه، مؤكدا على الاهتمام بأنشطة الطفل ودور الرعاية وذوي الهمم ، واكتشاف المواهب منهم وثقلها .

واستعرض الاجتماع المشكلات والأزمات التي تواجهها الفروع الثقافية بالمرحلة القادمة وكيفية التغلب عليها.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على علاقة السادة مديري عام الثقافة بالمحليات والمديريات الخدمية (التربية والتعليم- الشباب والرياضة-الشئون الإجتماعية) المسؤلة عن العمل المجتمعي .

حضر الاجتماع الدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم وكلا من: عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس ، د. جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد ا. شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.