170 مسجدًا ببني سويف تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة .



وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة بني سويف بعدد (170) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1275) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :



1. عمر بن الخطاب – صفط الشرقية الواسطى الشيخ/ عمر محمود عويس محمد

2. موسى عليوة - قرية ميدوم الواسطى الشيخ/ جاد سالم جاد منصور

3. كامل الديب - قرية الميمون الواسطى الشيخ/ سعد معاذ حسن جمعه

4. العمرى- قرية الميمون الواسطى الشيخ/ ربيع محمد طه مشرف

5. الفاروق عمر-قرية زاوية المصلوب الواسطى الشيخ/ عمرو محمد ابراهيم عبد الصمد

6. النور أبو سكران بجوار معهد الامام على الازهرى الواسطى الشيخ/ سليمان محروس محمد سليمان

7. الزوامية -وسط البلد قرية اطواب الواسطى الشيخ/ محمد عبد التواب أحمد محمد

8. التقوى-قرية بني غنيم قمن العروس الواسطى الشيخ/ محمد محمد ابوسريع مبروك

9. إسماعيل المصباح-عطف افوة الواسطى الشيخ/ أحمد ابو السعود ابو السعود ابراهيم

10. الشيخ عمرون - قمن العروس الواسطى الشيخ/ محمد سيد أحمد عطوة

11. الشيخ عقيل-كوم أبو راضي الواسطى الشيخ/ محمد سيد سيد محمد

12. أبو العمران-قمن الواسطى الشيخ/ محمد امين عيد امين

13. الضياء- عزبه بريك الواسطى الشيخ/ أحمد جمعه عبد اللطيف عبد الله

14. فجر الاسلام الواسطى الشيخ/ عبد الله سعد عبد الله اسماعيل

15. العرب . قمن العروس الواسطى الشيخ/ سيد رمضان خميس امين

16. إبراهيم الدسوقي الواسطى الشيخ/ سعيد حموده سيد فضل الله

17. الكبير-أبو صير الواسطى الشيخ/ جابر حسين أحمد محمود

18. المدينة المنورة- ابويط الواسطى الشيخ/ حمدان فؤاد عبد الحليم محمود

19. الرحمنصفط الغربية الواسطى الشيخ/ عبد التواب سعيد محمود حسن

20. التحرير الواسطى الشيخ/ أحمد محمد المهدى هلال

21. النور- عزبة حبوني الحومة الواسطى الشيخ/ أحمد محمد مهدى محمد

22. المصطفى- بني حدير الواسطى الشيخ/ سيد صلاح عويس يونس

23. الكبيرالاسكندراني-بندر الواسطى الواسطى الشيخ/ خالد عبد المنعم محمد على

24. - الزرابي الفشن الشيخ/ مصطفى حسن أحمد جاد

25. المحطة- السكة الحديد الفشن الشيخ/ مصطفي سيد مصطفي عبد الوهاب

26. الأنوار المحمدية الفشن الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

27. المصطفي الفشن الشيخ/ ربيع أحمد أحمد عثمان

28. الكبير المتعال الفشن الشيخ/ محمد عيد محمد حسن

29. الشيخ زهران الفشن الشيخ/ محمد أحمد أمين علي

30. الهدي النبوي الفشن الشيخ/ محمود صالح محمود

31. التوبة -الفنت الفشن الشيخ/ محمد مصطفي عباس

32. الصايم- صفط العرفا الفشن الشيخ/ محمد أحمد درويش

33. الصحابة- الشيخ غنيم الفشن الشيخ/ أحمد سعد أحمد مرسي

34. الإخلاص- العجرة الحيبة الفشن الشيخ/ عبد الهادي محمد زكي أحمد

35. الكبير -القضابي الفشن الشيخ/ إبراهيم عبد المنعم

36. السلام يوسف صدقي الفشن الشيخ/ أشرف طه عبد القادر

37. نور الهدي -بتلت الفشن الشيخ/ محمد رمضان محمد معوض

38. نور الاسلام- ع جرجس الفشن الشيخ/ اسلام ناصر فتح الباب

39. الكبير- شنرا الفشن الشيخ/ أحمد شحاته محمد حسان

40. السلام- شنرا الفشن الشيخ/ وائل أحمد محمد السيد

41. البدري -الجمهود الفشن الشيخ/ محمد سيد محمد عبد المجيد

42. محمد عبد الله-البحري الفشن الشيخ/ أحمد عثمان خلف

43. العتيق -نزلة اقفهص الفشن الشيخ/ حجازى أحمد فتح الباب

44. الأحمدي -الزاوية الخضراء الفشن الشيخ/ محمد محمود نادى فرج

45. التقوي- الشراهنة الفشن الشيخ/ محمود مصطفي رياض

46. الشيخ يعقوب الفشن الشيخ/ عاشور عامر حسن

47. السلام- ع دوس الفشن الشيخ/ رمضان نور الدين أمين

48. النور الشرقى -بنى حلة سمسطا الشيخ/ محمود يوسف محمد حسين

49. النور- الحاج روض بنى حله سمسطا الشيخ/ سيد ثابت عبدالروؤف محمد

50. السلام -بنى حله سمسطا الشيخ/ صلاح خليل محمد أحمد

51. عمر بن الخطاب -بدهل سمسطا الشيخ/ هانى سيد محمد محمود

52. الكبير- الشيخ عابد سمسطا الشيخ/ حميدة سيد إبراهيم محمد

53. العويسية -مازورة سمسطا الشيخ/ محمود صديق خليفة حسين

54. المنشية -مازورة سمسطا الشيخ/ ربيع سيد أحمد فراج

55. عقمان بن عفان- سمسطا سمسطا الشيخ/ رمضان حامد حسن مصطفى

56. التوبة- مازورة سمسطا الشيخ/ محمد عبدالهادي عبدالعظيم عبدالهادي

57. هندفا سمسطا الشيخ/ مؤمن السيد محمد حسان

58. الكبير- نزلة الديب سمسطا الشيخ/ حسين إبراهيم حسين عبدالنبي

59. عبود مبارك- قفطان الغربية سمسطا الشيخ/ اسلام اشرف حمدان السيد

60. آل عبدالمطلب- الشنطور سمسطا الشيخ/ حسونة إبراهيم زناتى مراد

61. التقوي القديم -نشاة أبو مليح سمسطا الشيخ/ مصطفى أحمد عبدالسلام على

62. الكبير- بنى حله سمسطا الشيخ/ مصطفى محمد محمد أحمد

63. العزة - سمسطا سمسطا الشيخ/ عمر أحمد خلف ابراهيم

64. النور -سمسطا سمسطا الشيخ/ محمد عبدالباسط حسان مازن

65. الغربي -الشيخ خطاب سمسطا الشيخ/ طه مصطفى محمد محمد

66. الشيخ يعقوب- العساكرة سمسطا الشيخ/ عبدالحميد محمد محمد عبدالله

67. مالك الملك - سمسطا سمسطا الشيخ/ سمير جودة عبدالوهاب أحمد

68. القبلى- دشطوط سمسطا الشيخ/ أحمد رمضان غرباوى عبدالجواد

69. المعز -سمسطا سمسطا الشيخ/ حمادة عبدالنبي محمد عبدالمجيد