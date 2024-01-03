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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

170 مسجدًا ببني سويف تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

المساجد
المساجد

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة .


وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة بني سويف بعدد (170) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1275) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :


1. عمر بن الخطاب – صفط الشرقية الواسطى الشيخ/ عمر محمود عويس محمد
2. موسى عليوة - قرية ميدوم الواسطى الشيخ/ جاد سالم جاد منصور
3. كامل الديب - قرية الميمون الواسطى الشيخ/ سعد معاذ حسن جمعه
4. العمرى- قرية الميمون الواسطى الشيخ/ ربيع محمد طه مشرف
5. الفاروق عمر-قرية زاوية المصلوب الواسطى الشيخ/ عمرو محمد ابراهيم عبد الصمد
6. النور  أبو سكران بجوار معهد الامام على الازهرى الواسطى الشيخ/ سليمان محروس محمد سليمان
7. الزوامية -وسط البلد قرية اطواب الواسطى الشيخ/ محمد عبد التواب أحمد محمد
8. التقوى-قرية بني غنيم قمن العروس الواسطى الشيخ/ محمد محمد ابوسريع مبروك
9. إسماعيل المصباح-عطف افوة الواسطى الشيخ/ أحمد ابو السعود ابو السعود ابراهيم
10. الشيخ عمرون - قمن العروس الواسطى الشيخ/ محمد سيد أحمد عطوة
11. الشيخ عقيل-كوم أبو راضي الواسطى الشيخ/ محمد سيد سيد محمد
12. أبو العمران-قمن الواسطى الشيخ/ محمد امين عيد امين
13. الضياء- عزبه بريك الواسطى الشيخ/ أحمد جمعه عبد اللطيف عبد الله
14. فجر الاسلام الواسطى الشيخ/ عبد الله سعد عبد الله اسماعيل
15. العرب . قمن العروس الواسطى الشيخ/ سيد رمضان خميس امين
16. إبراهيم الدسوقي الواسطى الشيخ/ سعيد حموده سيد فضل الله
17. الكبير-أبو صير الواسطى الشيخ/ جابر حسين أحمد محمود
18. المدينة المنورة-  ابويط الواسطى الشيخ/ حمدان فؤاد عبد الحليم محمود
19. الرحمنصفط الغربية الواسطى الشيخ/ عبد التواب سعيد محمود  حسن
20. التحرير الواسطى الشيخ/ أحمد محمد المهدى هلال
21. النور- عزبة حبوني الحومة الواسطى الشيخ/ أحمد محمد مهدى محمد
22. المصطفى- بني حدير الواسطى الشيخ/ سيد صلاح عويس يونس
23. الكبيرالاسكندراني-بندر الواسطى الواسطى الشيخ/ خالد عبد المنعم محمد على
24. -  الزرابي الفشن الشيخ/ مصطفى حسن أحمد جاد
25. المحطة- السكة الحديد الفشن الشيخ/ مصطفي سيد مصطفي عبد الوهاب
26. الأنوار المحمدية الفشن الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ
27. المصطفي الفشن الشيخ/ ربيع أحمد أحمد عثمان
28. الكبير المتعال الفشن الشيخ/ محمد عيد محمد حسن
29. الشيخ زهران الفشن الشيخ/ محمد أحمد أمين علي
30. الهدي النبوي الفشن الشيخ/ محمود صالح محمود
31. التوبة -الفنت الفشن الشيخ/ محمد مصطفي عباس
32. الصايم- صفط العرفا الفشن الشيخ/ محمد أحمد درويش
33. الصحابة- الشيخ غنيم الفشن الشيخ/ أحمد سعد أحمد مرسي
34. الإخلاص- العجرة الحيبة الفشن الشيخ/ عبد الهادي محمد زكي أحمد
35. الكبير -القضابي الفشن الشيخ/ إبراهيم عبد المنعم
36. السلام يوسف صدقي الفشن الشيخ/ أشرف طه عبد القادر
37. نور الهدي -بتلت الفشن الشيخ/ محمد رمضان محمد معوض
38. نور الاسلام- ع جرجس الفشن الشيخ/ اسلام ناصر فتح الباب
39. الكبير- شنرا الفشن الشيخ/ أحمد شحاته محمد حسان
40. السلام- شنرا الفشن الشيخ/ وائل أحمد محمد السيد
41. البدري -الجمهود الفشن الشيخ/ محمد سيد محمد عبد المجيد
42. محمد عبد الله-البحري الفشن الشيخ/ أحمد عثمان خلف
43. العتيق -نزلة اقفهص الفشن الشيخ/ حجازى أحمد فتح الباب
44. الأحمدي -الزاوية الخضراء الفشن الشيخ/ محمد محمود نادى فرج
45. التقوي- الشراهنة الفشن الشيخ/ محمود مصطفي رياض
46. الشيخ يعقوب الفشن الشيخ/ عاشور عامر حسن
47. السلام- ع دوس الفشن الشيخ/ رمضان نور الدين أمين
48. النور الشرقى -بنى حلة سمسطا الشيخ/ محمود يوسف محمد حسين
49. النور- الحاج روض بنى حله سمسطا الشيخ/ سيد ثابت عبدالروؤف محمد
50. السلام  -بنى حله سمسطا الشيخ/ صلاح خليل محمد أحمد
51. عمر بن الخطاب -بدهل سمسطا الشيخ/ هانى سيد محمد محمود
52. الكبير- الشيخ عابد سمسطا الشيخ/ حميدة سيد إبراهيم محمد
53. العويسية -مازورة سمسطا الشيخ/ محمود صديق خليفة حسين
54. المنشية -مازورة سمسطا الشيخ/ ربيع سيد أحمد فراج
55. عقمان بن عفان-  سمسطا سمسطا الشيخ/ رمضان حامد حسن مصطفى
56. التوبة- مازورة سمسطا الشيخ/ محمد عبدالهادي عبدالعظيم عبدالهادي
57. هندفا سمسطا الشيخ/ مؤمن السيد محمد حسان
58. الكبير- نزلة الديب سمسطا الشيخ/ حسين إبراهيم حسين عبدالنبي
59. عبود مبارك- قفطان الغربية سمسطا الشيخ/ اسلام اشرف حمدان السيد
60. آل عبدالمطلب- الشنطور سمسطا الشيخ/ حسونة إبراهيم زناتى مراد
61. التقوي القديم -نشاة أبو مليح سمسطا الشيخ/ مصطفى أحمد عبدالسلام على
62. الكبير- بنى حله سمسطا الشيخ/ مصطفى محمد محمد أحمد
63. العزة - سمسطا سمسطا الشيخ/ عمر أحمد خلف ابراهيم
64. النور -سمسطا سمسطا الشيخ/ محمد عبدالباسط حسان مازن
65. الغربي -الشيخ خطاب سمسطا الشيخ/ طه مصطفى محمد محمد
66. الشيخ يعقوب- العساكرة سمسطا الشيخ/ عبدالحميد محمد محمد عبدالله
67. مالك الملك -  سمسطا سمسطا الشيخ/ سمير جودة عبدالوهاب أحمد
68. القبلى- دشطوط سمسطا الشيخ/ أحمد رمضان غرباوى عبدالجواد
69. المعز -سمسطا سمسطا الشيخ/ حمادة عبدالنبي محمد عبدالمجيد

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