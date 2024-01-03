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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصائح للتغلب على صعوبة الاستيقاظ في الصباح

نصائح للتغلب على
نصائح للتغلب على صعوبة الاستيقاظ في الصباح

صعوبة الاستيقاظ في الصباح يمكن أن تكون مشكلة شائعة للعديد من الأشخاص، ويرجع ذلك لعدة أسباب. ويمكن القضاء عليها بهذه النصائح التالية وفقا لما كشفه موقع هيلثي..

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نصائح للتغلب على صعوبة الاستيقاظ في الصباح

للتغلب على صعوبة الاستيقاظ في الصباح، يمكنك اتباع بعض الإرشادات العملية مثل:

تحديد ساعة نوم منتظمة ومحاولة الالتزام بها.
ضبط بيئة النوم المناسبة، مثل ضبط درجة الحرارة المناسبة وتقليل الضوضاء والإضاءة في غرفة النوم.
الابتعاد عن المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين قبل النوم.
ممارسة الرياضة بانتظام وتبني نمط حياة صحي.
الاسترخاء وتهدئة العقل والجسم قبل النوم، مثل ممارسة التأمل أو الاسترخاء العميق.

الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثر ضوء الشاشات على نوعية النوم.

إذا استمرت صعوبة الاستيقاظ في الصباح وتسببت في صعوبة في أداء الواجبات اليومية، فقد يكون من الجيد استشارة الطبيب، قد يكون هناك اضطرابات للنوم أو حالات صحية أخرى تحتاج إلى تقييم وعلاج من قبل متخصص.

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