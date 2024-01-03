عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصبه مهدد.. المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لـ نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.

وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.

نصر الله يندد باغتيال إسرائيل لزعيم حماس.. ويستذكر استشهاد قاسم سليماني  

وزير خارجية إسرائيل الجديد يطالب بزيادة الضغط الدولي على إيران

وطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.

وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.

نتنياهو بنيامين نتنياهو محكمة العدل العليا الإسرائيلية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

حالته حرجة .. إصابة إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

انفجارات قوية تهز منطقة خاركيف الأوكرانية

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

نائب الرئيس الإيراني: هجوم كرمان نفذه متعاونون مع إسرائيل

إسرائيل تدرس رفع دعوى ضد إيران وحماس وجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

رد مدمر.. دعوات في إيران لقصف تل أبيب بعد تفجير كرمان

ارتفاع ضحايا انفجاري كرمان إلى 188 قتيلا

ترشيحاتنا

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟

توعدتها بدفع الثمن غاليا.. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالتورط في هجوم كرمان

ألمانيا تطالب رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ