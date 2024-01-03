تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثتي صاحب شركة والسكرتيرة بشقة بالمعصرة|تفاصيل

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعة القبض على المتورطين في واقعة قتـ ــل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة.

وحصل "صدى البلد" على صورة مالك شركة ضحية جريمة شرف عثر على جثتـ ـه برفقة جثـ ـة فتاة أخرى داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وتباشر النيابة العامة والأجهزة الأمنية في القاهرة، التحقيقات والتحريات لحل لغز جريمة شقة المعصرة وكشف ملابسات العثور على جثتـ ـي مالك شركة أسمدة زراعية وفتاة عشرينية بهما إصابات طعنية وذبحيـ.ـة، وسرعة ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.



ورجحت التحريات الأولية في جريمة شقة المعصرة أن تكون الواقعة بسبب الانتقام حيث أصبحت أسرة الفتاة في دائرة الشبهات بعد أن تم الكشف عن ترك الفتاة منزل أسرتها بمحافظة الفيوم وأنها على علاقة غير شرعية بالمجني عليه الثاني، وتدور الشبهات حول شقيق الفتاة المجني عليها الذي نفذ الجريمة انتقامًا لشرفه.



‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعة القبض على المتورطين في واقعة قتـ ــل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة.

‏وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقي بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثــ ـة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة حب بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة القبض على المتورطين في الواقعة لكشف ملابساتها ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.