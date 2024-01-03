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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

غضب في العراق بسبب شيرين عبد الوهاب.. وهذه حقيقة علاقتها بخطيب مريهان حسين السابق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب ومريهان حسين

أزمة مع العراقيين وقصة حب جديدة.. تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب حفلها الأخير في رأس السنة بدبي، وتداول أنباء عن دخولها في قصة حب جديدة عقب طلاقها.

وتسبب خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب، جدلًا عقب طلاقهما للمرة الثانية، ليتداول البعض أنباء دخول شيرين عبد الوهاب في قصة حب جديدة مع دكتور، وذلك عقب تسببها في أزمة جديدة من داخل إحدي حفلاتها الغنائية في دبي.

راجعة من العراق

وتسببت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي الأخير، ضمن حفلات رأس السنة 2024 في دبي، في أزمة مع الشعب العراقي وذلك عقب ردها علي أحد المعجبين عندما وجه لها الحديث قائلًا: "حمدالله علي السلامة"، لترد عليه شيرين مازحة: "حاسة كأني راجعة من العراق".

ليتسبب تعليق شيرين عبد الوهاب في غضب الشعب العراقي، واتهم البعض الفنانة شيرين عبد الوهاب كونها تسيء إلي بلدهم العراق، بينما دافع البعض الآخر عن الفنانة شيرين عبد الوهاب كون التعليق بهذه العبارة كانت متداولة منذ سنوات في العديد من البلدان العربية.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب وشعب العراق

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتنوعت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض مع تعليق الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بدبي.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أزمة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير، كالآتي: "العراق يشرفك ويشرف نص مصر - شيرين قصدها مثل مصري يعني جاية من العراق مكان بعيد.. ما تقصد الاساءة".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب وقصة حب جديدة

وفي سياق متصل، تداولت بعض الأنباء عن وجود قصة حب جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع دكتور مصري، وذلك عقب انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، ليتساءل جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب عن مدي صحة تلك الأنباء.

كما ذكرت الأنباء أن الدكتور المصري الذي تعيش معه شيرين عبد الوهاب قصة حبها، هو خطيب الفنانة مريهان حسين السابق، مما تسبب في جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا.

خطيب مريهان حسين

وكانت الفنانة مريهان حسين، مخطوبة لدكتور يدعي تامر سليم، وهو دكتور أمراض نساء، واستمرت الخطوبة لمدة بضعة أشهر، ليتم فسخ الخطبة مؤخرًا.

وبحسب الأنباء، فإن الدكتور المصري صاحب الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلاتها الأخيرة، وخاصة في حفلها الغنائي الأخير في دبي.

أول تعليق من مريهان حسين علي ارتباط شيرين عبد الوهاب

ونشرت الفنانة مريهان حسين، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك عقب أنباء ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق.

وكتبت مريهان حسين عبر خاصية "الاستوري": "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

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