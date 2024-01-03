محافظ بني سويف يكرم الفائزين في المسابقة الدينية بإذاعة شمال الصعيد

كرم محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأربعاء، 6 من أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة الدينية والتي نظمتها إذاعة شمال الصعيد بالتعاون مع المحافظة خلال شهر رمضان الماضي بعنوان "المأثور في أسباب النزول"، بحضور مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بالمحافظة.



وهنأ غنيم الفائزين وهم (سعيد صبري أحمد "الفشن"، أبوزيد محمود بليدي "المنشية ناصر"، محمد أحمد سليمان "قمن العروس الواسطى"، أم كلثوم عبد الرحمن حسين "ببا"، نجاة رجب عبد الناصر "المرماح بني سويف"، يحيى محمود عتريس "دشطوط سمسطا")، حيث سلمهم المحافظ جوائز مالية ساهمت بها المحافظة في المسابقة بجانب شهادات تقدير.



وطالب المحافظ، الفائزين بمواصلة البحث والاستزادة في مجال العلوم كافة والعلوم الإسلامية بوجه خاص، لدراسة وتدبر آيات القرآن الكريم، والسيرة النبوية، لإبراز عظمة وسماحة الإسلام، ودحض الأفكار المغلوطة والهدامة، مؤكدًا أهمية المسابقات الدينية التي تنظمها الإذاعة المصرية لتعميق وتنمية الوعي الديني القويم لدى جماهيرها من المستمعين.



وفي سياق متصل، كرم الدكتور محمد هاني غنيم، 4 من أبناء المحافظة المتميزين رياضيًا، والذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، أثناء مشاركتهم في مسابقات وبطولات عالمية وعربية وإفريقية في ألعاب القوى والكرة الطائرة "جلوس" لذوي الهمم، وذلك في حضور مدير عام مديرية الشباب والرياضة هشام الجبالي بالمحافظة.



وسلم المحافظ، المكرمين شهادات تقدير، حيث تم تكريم كل من (اللاعب محمد عبد المنعم سيد الحاصل على الميدالية الذهبية "الخطف" ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالمكسيك نوفمبر 2023 و6 ميداليات ذهبية "خطف/نطر" بالبطولة الأفريقية ناشئين والبطولة العربية للكبار لرفع الأثقال للشباب، واللاعبة بسمة رمضان عبد الوهاب لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال "ناشئين" الحاصلة على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية بالبطولتين الأفريقية والعربية لرفع الأثقال ناشئين "تحت 17 سنة" والتي استضافتهما مصر في أكتوبر 2023).



كما كرم غنيم، البطل الأوليمبي عبد النبي حسن أحمد الحاصل على لقب أفضل ليبرو في العالم في بطولة العالم للكرة "طائرة جلوس" ومشاركته مع المنتخب المصري الفائز بالميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا في نفس البطولة التي أقيمت بمصر فى نوفمبر 2023، بجانب تكريم اللاعب كريم محمود عبد التواب لاعب منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا يوليو 2023 والمؤهلة للمشاركة وتمثيل منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024.



وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وشباب المحافظة، مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز وفخره بالتميز الذي حققوه، وتمثيل ورفع علم بلدهم في المحافل والمنتديات العالمية، مؤكدًا أن الوطن يزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.

