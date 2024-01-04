مش هتصدق.. منى الشاذلي بين الماضي والحاضر| شاهد

تصدرت الإعلامية منى الشاذلي مؤشر البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، وتويتر، عقب حوارها الأخير مع الإعلامي أنس بوخش.

وكشفت الإعلامية منى الشاذلي العديد من التفاصيل التي تُروى لأول مرة عن طفولتها، وعلاقتها بوالديها، وكيف دخلت مجال الإعلام عن طريق الصدفة، وكيف بدأت علاقتها بزوجها ووالد بناتها قبل أكثر من 25 عاماً.

وتداول محبي الإعلامية منى الشاذلي عدد من مقاطع الفيديو من الحلقة، مع صورة من اللقاء، وعلق الجمهور، «جميلة قلبا وقالبا، بسيطة ورقيقة، أنيقة دايما».

كما نشر الجمهور عددا من الصور للإعلامية منى الشاذلي في الماضي، وعلق الكثير بأنها لم تتغير كثيرا رغم مرور الزمن إلا أنها بنفس الجمال والبساطة والأناقة، وأنها لم تتطرق إلى عمليات التجميل أو المكياج اللافت الصارخ.

حيث تعتمد في إطلالاتها على الاطلالات الكلاسيكية مع قصة الشعر البسيطة دون تكلف، كما تحتار المجوهرات البسيطة التي تتناسب مع شخصيتها الراقية.