شيفروليه تكشف عن أسعار اكوينوكس الكهربائية

من المتوقع أن تدخل سيارة شيفروليه إكوينوكس الكهربائية موديل 2024 السوق الأمريكية قريبًا، لتنضم إلى ابن عمها الأكبر حجمًا والمعتمد على منصة Ultium، شيفروليه بليزر EV.

تم الإعلان عن النموذج في عام 2022 كسيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل وبأسعار معقولة بسعر أساسي محتمل يبلغ 30 ألف دولار وتاريخ إطلاق في خريف 2023. ولكن منذ الكشف عنها في سبتمبر 2022، أصبحت الأمور معقدة بعض الشيء وتم تأجيل Equinox EV، وتم الوعد مؤخرًا بدخول الإنتاج في الربع الأول من عام 2024.

وفقًا لموقع شيفروليه الإلكتروني، هناك ستة إصدارات من إكوينوكس هي Edition، و1LT، و2LT، و3LT، بالإضافة إلى 2RS و3RS المجهزة بشكل أفضل.

يتوفر كل إصدار بمحرك واحد ونظام دفع أمامي ونظام دفع رباعي اختياري بمحرك مزدوج يسمى eAWD.

في البداية، في أوائل عام 2024، سيكون إصدار الإطلاق متاحًا فقط، بينما ستكون جميع الطرازات الأخرى متاحة في منتصف عام 2024.

ولم يتم الإعلان عن الأسعار الكاملة لسيارة شيفروليه اكوينوكس EV موديل 2024 بعد. ما نعرفه هو أن الإصدار المحدود (FWD) سيبدأ بسعر 48.995 دولارًا .

يشير الدليل الذي تم إصداره مؤخرًا أيضًا إلى أن خيار الدفع الرباعي سيحول الإصدار المحدود بشكل أساسي إلى طراز RS eAWD، والذي سيكلف 52.395 دولارًا. الفرق بين الاثنين هو 3400 دولار.

من المتوقع أن يبدأ سعر إصدار 1LT FWD للمبتدئين بسعر 34,995 دولارًا. بمعنى آخر، لدينا ثلاثة أسعار من أصل 11 تكوينًا (خمسة دفع أمامي/دفع رباعي عادي وإصدار محدود للدفع الأمامي).