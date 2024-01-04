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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كونجسيج جيسكو الخارقة تتألق بهيكل ذهبي عيار 24.. شاهد

صدى البلد

تعمل شركة كونجسيج "Koenigsegg" على بناء 125 نموذجًا فقط من سيارتها الخارقة جيسكو، وقد غادر مصنعها للتو نموذجًا مكسوًا بالكامل بألياف الكربون اللامعة مع لمسات من الذهب عيار 24 قيراطًا.

 

كشفت شركة تصنيع السيارات السويدية عن البديل لسيارة اجيرا الخارقة مرة أخرى في عام 2019 ويبدو كما لو أن الشخص الذي طلب هذا المثال استلهم من سيارة اجيرا RS الشهيرة بشكل خاص. 

كونجسيج جيسكو الخارقة تتألق بهيكل ذهبي عيار 24

تم بناء سيارة أجيرا، المعروفة باسم "فينيكس"، في الأصل لقطب العقارات الأمريكي ماني خوشبين، وكانت مغطاة بألواح هيكل مكشوفة من ألياف الكربون مع لمسات ذهبية. 

 

في حالة سيارة جيسكو هذه، كل قطعة من الخارج مصنوعة من الكربون المكشوف مع طبقة شفافة يبدو أنها تحتوي على بقع من الذهب بداخلها. تم بعد ذلك تغطية اللمسات الخارجية المختلفة بلمسات من أوراق الذهب الحقيقية عيار 24 قيراطًا. 

كونجسيج جيسكو الخارقة تتألق بهيكل ذهبي عيار 24

يتضمن ذلك الأغطية الأمامية، وأذرع المرآة الجانبية، وعنصرًا مركزيًا في الواجهة الأمامية، والأجنحة الديناميكية الهوائية على التنانير الجانبية، والصفائح الطرفية للجناح الخلفي. وتشمل العناصر الذهبية الأخرى شارات وخطوط كوينيجسيج المتنوعة الممتدة على طول السقف.

 

ستلاحظ أيضًا أن جيسكو هذا هو البديل "الهجوم". يركز هذا الإصدار من السيارة الفائقة ذات المحرك الوسطي على الأداء على المسار الصحيح، وبالتالي فهو يحتوي على مجموعة من المكونات الديناميكية الهوائية القوية المصممة لتحسين القوة الضاغطة. 

كونجسيج جيسكو الخارقة تتألق بهيكل ذهبي عيار 24

وتشمل هذه الجناح الخلفي المذكور أعلاه، والفاصل الأمامي الأكثر دراماتيكية، والناشر المميز. تبيع كوينيجسيج أيضًا سيارة جيسكو بمظهر "مطلق" والذي تم تصميمه كإصدار عالي السرعة، ويفتقر إلى الجناح الخلفي، وقادر نظريًا على الوصول إلى سرعة تزيد عن 300 ميل في الساعة (480 كم / ساعة). 

 

يتم تشغيل جميع إصدارات جيسكو بنفس محرك V8 سعة 5.0 لتر المزود بشاحن توربيني مزدوج قادر على إنتاج 1280 حصانًا على مضخة الغاز أو 1600 حصانًا على E85. إلى جانب المحرك، يوجد ناقل حركة متعدد القابض ذو 9 سرعات من Koenigsegg يقود العجلات الخلفية. 

Koenigsegg كونجسيج جيسكو اجيرا

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