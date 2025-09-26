عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية «وضعت النقاط على الحروف» في العديد من القضايا المحورية، مؤكدا أن الرئيس كان «واضحًا وضوح الشمس» في عرض رؤية الدولة المصرية تجاه الأحداث الجارية، موجها رسائله للداخل والخارج على حد سواء.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن هذه الكلمة تعد من أهم تصريحات الرئيس في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أبرز ما كشفه هو الرقم «المذهل والمزعج» لخسائر قناة السويس، والتي بلغت 9 مليارات دولار على مدار عامين.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن تصريحات الرئيس أصبحت «قليلة جدًا» في الآونة الأخيرة؛ بسبب ما تمر به المنطقة ومصر من «مرحلة محورية مفصلية»، خاصة وأن المنطقة تعج بالتغيرات والأحداث الخطرة والصعبة.

ورأى أن الرئيس السيسي عرض رؤية الدولة المصرية في عبارة بليغة ومختصرة «نحن مسالمون ولكن مقاتلون»، مشيرا إلى أن الرسالة «تلخيص واضح جدًا تعني أن مصر في أوقات السلم دولة تبني وتُعلم وتؤمن شعبها؛ ولكن عندما يحين الحين، فكلنا مقاتلون».

وأكد أن الرئيس كان في خطابه «واضحا ومباشرا وملخصا»؛ من أجل أن يعرف المواطن المصري «أين كنا وأين سنكون ويفهم المسار الذي تسير فيه الدولة»، مشيرا إلى أن الرئيس قرر منذ توليه أن يجعل «حق المواطن في أن يعلم مستمرًا».