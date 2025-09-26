بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرناس حفظي

كشف بشارة بحبح، الوسيط غير الرسمي بين البيت الأبيض وحركة حماس، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، عن تفاصيل الخطة الأمريكية التي وضعها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى وضع إطار شامل لإطلاق سراح الرهائن، إعادة إعمار القطاع، واستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس. 

وتحمل الخطة 21 بندا، كل منها يوضح المسارات المقترحة لإنهاء الصراع والتحديات المحتملة أمام تنفيذها.

بند 1: إنهاء فوري للحرب في غزة.

بند 2: الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين (أحياء ومتوفين).

بند 3: الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك 100 – 200 محكومين بالسجن المؤبد أو أحكام عالية، بالإضافة إلى الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى المتوفين.

بند 4: دخول المساعدات الإنسانية بلا قيود عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

بند 5: إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية.

بند 6: جمع أسلحة حماس بواسطة قوة عربية/دولية على مدى فترة زمنية محددة.

بند 7: التزام أمريكي بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

بند 8: انسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي حتى الانسحاب الكامل وفق جدول محدد.

بند 9: إدارة ما بعد الحرب في غزة بواسطة كيان دولي/عربي لفترة مؤقتة.

بند 10: تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية في غزة (تعليم، صحة، رفاه) يتم اختيار أعضائها بالتعاون بين السلطة والدول العربية.

بند 11: تولي قوات الأمن الفلسطينية تطبيق القانون في غزة تحت إشراف عربي/دولي حتى تسليم المسؤولية للدولة الفلسطينية.

بند 12: إقامة ممر أمني غير مأهول حول غزة يمتد بين 500 و1000 متر حسب مراكز السكان.

بند 13: إعادة إعمار غزة عبر تمويل عربي/دولي تُدار عبر كونسورتيوم (تحالف) مشترك.

بند 14: إعادة الإعمار ستستغرق أكثر من 5 سنوات وتُدار من قبل كونسورتيوم عربي/دولي.

بند 15: عرض عفو على قادة حماس مقابل خروج رمزي من غزة وتسليم بعض الأسلحة مبدئيًا.

بند 16: تولي الدولة الفلسطينية إدارة غزة بعد فترة محددة.

بند 17: الدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

بند 18: تنفيذ البنود السابقة مشروط بإنهاء حكم حماس في غزة.

البنود 19 ، 20، 21 لم يتم الكشف عن تفاصيلهم بعد.

