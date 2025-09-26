قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذة علوم سياسية: زيارة ماكرون لمصر نقطة تحول في الموقف الأوروبي من فلسطين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر شكلت نقطة تحول استراتيجية في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الزيارة أحدثت تأثيرًا مباشرًا في تعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.

وقالت وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن هذه الزيارة لم تكن مجرد حدث دبلوماسي، بل ألقت بظلالها على التحركات الدولية وأسهمت في دفع عدة دول أوروبية نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

الاعترافات الأوروبية أربكت إسرائيل وعمّقت عزلتها

وأضافت وهدان أن الدور الفرنسي كان بمثابة مُحفز لتحول أوروبي واسع النطاق، موضحة أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية قوبلت بارتباك واضح من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت تشعر ببوادر عزلة دبلوماسية غير مسبوقة على المستوى الدولي.

وتابعت:"إسرائيل لم تعد تحظى بالدعم المطلق من العواصم الأوروبية كما كان الحال في السابق".

تغير استراتيجي في موازين القوى الدولية

أشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن الموقف الأوروبي الجديد لا يمثل مجرد تضامن معنوي، بل يعكس تحوّلًا في موازين القوى الدبلوماسية، وهو ما يُضعف الموقف الأمريكي التقليدي في دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.

وقالت إن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن أمام إجماع دولي متصاعد لصالح الحق الفلسطيني، وهو ما يضعف قدرتها على الاستمرار في سياسات "الفيتو" المتكررة داخل مجلس الأمن.

تحرك دولي لا يتسامح مع الاحتلال

وفي ختام حديثها، أكدت وهدان أن ما يحدث حاليًا على الساحة الدولية يُعد رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني.

وأكملت:"القضية الفلسطينية استعادت زخمها، بفضل تحرك أوروبي صلب ومدعوم من الموقف المصري المتزن والداعم للسلام العادل".

نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يغني شراء لحوم جاهزة عن ذبـ.ـح الخروف في العقيقة؟.. دار الإفتاء توضح

لماذا آية الكرسي أعظم آية

لماذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟.. لأنها جمعت 7 أصول لا تعرفها

يسري جبر

الاستدانة بقدر الضرورة.. يسري جبر: النبي كان يربي الأمة على الحذر من الديون

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد