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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أحدث أسعار نيسان صني الجديدة في مصر..أفضل 5 عربات مستعملة تبدأ من 160 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث أسعار نيسان صني الجديدة في مصر

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2024 أحد أشهر سيارات السيدان في السوق المصري، وتتوفر بأربعة فئات، منها مانوال وأوتوماتيك.

 

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

فرصة .. هيونداي بـ140 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

حادث مروع لسيارة فورد موستانج بسبب غريب

اختتمت سيارة فورد موستانج عام 2023 بحادث جديد وغريب، حيث انتشر مقطع فيديو قصير للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من قلة التفاصيل، إلا أن ما يظهره هو مثال آخر لسائق موستانج غير قادر على التحكم في المحرك خاصة مع نظام الدفع الامامي للعجلات. ويعتبر ذلك تذكير جيد بمدى أهمية معرفة حدودك وكذلك حدود السيارة التي تقودها.

 

تسلا موديل Y المُعاد تصميمها تظهر لأول مرة في هذا الموعد

يعتبر طراز تسلا موديل Y كروس اوفر هو النموذج الأكثر شعبية للشركة المصنعة الأمريكية، وسيخضع لتحديث شامل يشبه شقيقه الأصغر، الطراز 3، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

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