ريال مدريد يؤمن مستقبل كورتوا في البرنابيو بعقد جديد

اتفق ريال مدريد الإسباني مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا على تمديد عقده لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق الملكي حتى صيف 2028، في خطوة تستهدف الحفاظ على أحد أهم ركائز التشكيلة خلال السنوات المقبلة.

وحسب شبكة "ذا أثليتك"، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل انتهاء العقد الحالي بنهاية الموسم الجاري، ليواصل كورتوا رحلته مع ريال مدريد رغم وصوله إلى عامه الرابع والثلاثين.

ومنذ انضمامه إلى النادي الملكي في صيف 2018 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، نجح الحارس البلجيكي في حجز مكانه أساسيًا بين القائمين، وقدم مستويات جعلته أحد أبرز حراس المرمى في العالم، كما يستعد لخوض موسمه التاسع بقميص الفريق.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، حصد كورتوا 12 لقبًا، من بينها الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب حفاظه على نظافة شباكه في 98 مباراة بالليجا.

وعلى المستوى الدولي، خاض الحارس البلجيكي 115 مباراة مع منتخب بلاده، إلا أنه يستعد للغياب مؤقتًا عن المشاركة الدولية، في ظل توجه المنتخب للاعتماد على سين لامينز، حارس مانشستر يونايتد، خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية تحت قيادة مارك فان بوميل.

ويؤكد الاتفاق الجديد تمسك ريال مدريد بخدمات كورتوا، الذي يظل عنصرًا أساسيًا في حسابات الفريق، مع سعي الإدارة إلى ضمان الاستقرار في مركز حراسة المرمى خلال المواسم المقبلة.