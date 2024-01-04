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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أفضل موبايلات يفضلها الشباب من سن 18 عاما

أفضل موبايلات يفضلها
أفضل موبايلات يفضلها الشباب من 18 : 25 سنة..تستحق الشراء أم

يوضح تقرير "علامات الهواتف الذكية لجيل Z في الهند لعام 2023" الصادر عن TechArc أن العلامة التجارية تمثل عاملًا مهمًا بالنسبة لجيل Z عند شراء هاتف ذكي جديد، حيث يفضل 60% منهم العلامة التجارية نفسها بينما يهتم 40% بالمواصفات الفنية للهاتف.

 

POCO و iQOO و Nothing تحظى بشعبية كبيرة بين Gen Z

 

يكشف التقرير أن 80% من المجيبين متأكدون من جودة الهاتف من خلال معرفة العلامة التجارية، و 73% يرون أن ليس كل العلامات التجارية تعكس شخصيتهم، و 69% يشعرون بالانتماء إلى نادٍ أو مجتمع حصري عند اختيار علامة تجارية مفضلة. أما بالنسبة للمواصفات الفنية، يعتبر Gen Z المواصفات والسعر والتصميم عوامل مؤثرة في قرار الشراء، بينما يعتمد اختيارهم للعلامة التجارية على مدى انتشارها وقوة استدعائها ومستوى رضى العملاء وخدمة ما بعد البيع وسمعة المؤثرين وغيرها.

أفضل الهواتف التي يفضلها الشباب من 18 : 25 سنة

وفقًا لـ TechArc، فإن العلامات التجارية POCO و iQOO و Nothing هي أشهر ثلاث علامات تجارية تحظى بشعبية كبيرة بين Gen Z. 
ويعود ذلك إلى حصرية المنتجات ورغبة العملاء في اختيار علامات تجارية تتناسب مع أعمارهم وأسباب اختيارهم.

 تحقق POCO و iQOO و Nothing هذا الحصرية على مستوى العلامة التجارية بينما تفعل OnePlus و Realme ذلك على مستوى سلسلة معينة، تحديدًا Nord و Narzo على التوالي. 
ويعدّ تصنيع منتجات تركز على الشباب طريقة للحفاظ على الحصرية، كما أن اعتماد شاومي وفيفو على العلامات التجارية الفرعية يؤتي ثمارًا جيدة بهدوء.

من حيث العلامات التجارية التي تقدم المزيج الصحيح من المنتجات وعناصر العلامة التجارية، تأتي POCO في الصدارة يليها OPPO و OnePlus ، ويحتل Samsung و Apple المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.

Poco iQOO Gen z Nothing Apple Samsung OPPO OnePlus

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