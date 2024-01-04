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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست صدقة.. أوكرانيا: ليس لدينا خطة بديلة حال توقف المساعدات الأمريكية

ليست صدقة.. أوكرانيا:
ليست صدقة.. أوكرانيا: ليس لدينا خطة بديلة حال توقف المساعدات

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن أوكرانيا ليس لديها بديل عن المساعدات الأمريكية في صراعها مع روسيا ويجب أن تعتمد على دعم واشنطن وحث على الحصول على أسلحة إضافية في الوقت الذي لا يزال فيه المشرعون الأمريكيون في طريق مسدود بشأن إقرار حزمة الأسلحة التالية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كوليبا، إن “الدول الغربية لديها موارد كافية لتلبية طلبات أوكرانيا العاجلة للحصول على المساعدات.. يجب تكثيف الجهود وتسريعها”.

وأضاف كوليبا: “كل ما على الغرب فعله هو البدء في الإيمان بنفسه.. بقدرته على الانتصار. وبالطبع، الوقت مهم. لا يمكننا الجلوس وانتظار مناقشات لا نهاية لها حول هذه المسألة. لذلك ندعو الجميع إلى الإسراع في القرارات المعلقة، لأن الغرب أثبت أنه قادر على الدفاع عن الديمقراطية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى كييف خيارات أخرى في حالة عدم وصول المساعدات الأمريكية في الوقت المحدد، أجاب وزير الخارجية الأوكراني بالنفي، قائلا إن “بلاده يمكنها الاعتماد فقط على دعم الولايات المتحدة وحلفائها”.

ليست صدقة

وقال كوليبا: “ليس لدينا خطة بديلة.. نحن واثقون من أن أوكرانيا ستقاتل دائما بالموارد الممنوحة لها.. وما يعطى لأوكرانيا ليس صدقة. إنه استثمار في حماية حلف شمال الأطلسي وفي حماية ازدهار الشعب الأمريكي”، مستشهدا بتصريحات أدلى بها مؤخرا الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

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وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى النقاش الدائر في الكونجرس الأمريكي حول الجولة المقبلة من المساعدات العسكرية، مشيرا إلى أن النزاع يتركز على القضايا الداخلية للحدود في الولايات المتحدة.

وفي حين طلب البيت الأبيض من المشرعين تمرير حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، تعهد بعض الجمهوريين بعرقلة الإجراء ما لم يوافق الديمقراطيون على إصلاحات مختلفة لسياسة الحدود.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بأن واشنطن قدمت حزمة المساعدات الأمنية الأخيرة التي لدينا أموال لدعمها قبل العام الجديد، مضيفا أن أي مساعدات إضافية يجب أن يوافق عليها الكونجرس.

روسيا أوكرانيا كييف

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