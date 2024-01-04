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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتابعون مشروعات المرافق بمدن القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر وسوهاج الجديدة

صدى البلد

عقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بغرض متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بأجهزة مدن: القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – بدر – سوهاج الجديدة، وذلك بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، ومسئولي قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة للأعمال بتلك المدن.

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومدى تقدم الأعمال ومعوقات التنفيذ، وتم الاتفاق على وضع برامج زمنية لها، بالإضافة إلى وضع خُطة متكاملة للاجتماع والمرور الدوري على أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة أعمال المرافق بهذه المدن.

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، جولة تفقدية بمدينة السادات لمتابعة مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، ولجنة من قطاع المرافق بالهيئة. 

واستهل مسئولو الإسكان، الزيارة  بعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة السادات، وتم مناقشة المشروعات والمواقف التنفيذية لكل المشروعات العاملة،  والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات.

ثم تفقد مسئولو الإسكان، مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بكفر داود، بطاقة تصميمية ١١٠ آلاف م٣/يوم، للاطمئنان على جاهزيته، كما تفقدوا محطة المياه السطحية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، حيث تشهد المحطة أعمال رفع كفاءة شاملة بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز ٧٥٪.؜  

وأشاد المهندس أشرف فتحي محمود، بالجهد المبذول بالأعمال الجاري تنفيذها، موجهاً باستمرار الأعمال وفقاً للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، والمتابعة المستمرة من قبل إدارات الجهاز أثناء تنفيذ المشروعات.

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