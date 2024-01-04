بتكلفة 1.2 مليون جنيه.. 25 تروسيكل لدعم منظومة النظافة في القليوبية ..صور

تسلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، 25 تروسيكلا لتسليمها لمدينتي بنها والخصوص لدعم منظومة النظافة بالمدينتين لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها وخاصة الشوارع الضيقة ولتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

وأكد المحافظ أن تلك المعدات تم توريدها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

ونوه "المحافظ" بأن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

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