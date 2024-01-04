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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى التعليم، سير أعمال  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، والتي بدأت اليوم، باللغة العربية للصف السادس الابتدائي، على أن تُستأنف في التاسع من يناير الجاري عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين وبالتزامن مع بدء باقى سنوات النقل. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف السادس نحو 80 ألف تلميذ وتلميذة  موزعين على  698 مدرسة ( رسمي/ عربي / لغات / خاص ) على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ، على تقرير متابعة أعده وكيل الوزارة محمد عبد التواب، وأشار خلاله إلى تواصله مع مديري إدارات التعليم، للتأكد من انتظام  سير امتحانات صفوف  النقل بالمرحلة الابتدائية والاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، بجانب متابعة تنفيذ خطة المديرية بشأن  توفير الإجراءات الوقائية والتدابير وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واستمرار تطهير المدارس ونظافة دورات المياه، مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال  الامتحان.

وكلف وكيل التعليم مديري الإدارات ومسؤولى الامتحانات، بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش. 

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية متصلة على مدار الساعة بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

 

الانضباط الانضباط داخل اللجان الامتحانات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المركز القومي للامتحانات المرحلة الابتدائي المركز غنيم محافظ بنى سويف عيد الميلاد المجي محمد عبد التواب محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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