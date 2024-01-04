النائب مجاهد نصار: باب مكتبي مفتوح دائما لجميع المواطنين لتلقي أي آراء ومقترحات جديدة تخدم أهالي شبرا الخيمة

شهد النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين فعاليات اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظمه أهالي منطقة منشية الشهيد عبد المنعم رياض وابن الحكم والروضة ، بحضور اللواء محمد صحصاح ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والأستاذ محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالقليوبية، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية المفتوحة التي يعقدها النائبان لبحث مشاكل واحتياجات الأهالي والعمل على توفيرها، بجانب متابعة مستوى الخدمات والسعي لتحسينها.

وفي كلمته هنأ النائب مجاهد نصار الأهالي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وشهر رجب المبارك ، موجهاً الشكر للواء محمد صحصاح ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة على حضوره الدائم لكل اللقاءات الجماهيرية المفتوحة التي يعقدها النائبان مجاهد نصار وأشرف أمين ، كما قدم الشكر لأهالي منشية الشهيد عبد المنعم رياض وابن الحكم والروضة والحاج فارس إبراهيم ، على رعايته لهذا اللقاء الجماهيري.

وأكد النائب مجاهد نصار أنه تم الانتهاء من البنية التحتية والصرف الصحي لمنطقة ابن الحكم والروضة ومنشية الشهيد عبد المنعم رياض والتي استغرقت وقتاً طويلاً ، مشيراً إلى أنه تم إدراج منطقة منشية الشهيد عبد المنعم رياض وابن الحكم والروضة في خطة الرصف لأنها تمثل شريانا مهماً يربط شارع أحمد عرابي ، كما تم الانتهاء من رصف شارك ١٥ مايو وشارع نقطة المصانع وشارع الخمسين ، موضحاً قرب الانتهاء من تطوير شارع أحمد عرابي الذي لم يتبق منه سوى حوالي ٥٠٠ متر بجوار الدائري فضلاً عن رصف نزلة وطلعة أم بيومي من الناحيتين.

وأكد النائب مجاهد نصار أنه تم تخصيص ١٢ ألف متر مربع من بلاط الانترلوك لمنطقة منشية الشهيد عبد المنعم رياض وابن الحكم ، مضيفاً أن المنطقة ينقصها خدمات أخرى كثيرة مثل الإنارة والتشجير كانت مؤجلة بسبب استكمال البنية التحتية ، سيتم البدء فيها حالياً ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من أهالي وشباب المنطقة للمتابعة مع النواب لتحديد الأولويات من تسفيل وإنارة وانترلوك وصرف صحي وغاز طبيعى وكافة الخدمات.

و أوضح النائب مجاهد نصار أن باب مكتبه مفتوح أمام المواطنين في أي وقت جميع الأيام عدا الجمعة لتلقي الطلبات العامة والخاصة وشكاوى المواطنين لتوصيلها إلى المسؤولين والعمل على توفير الحلول الفورية لها ، مشيراً إلى أن ذلك تكليف وواجب، وليس فضلاً ، وأنه مستعد للاستماع لأي آراء أو مقترحات جديدة تخدم أهالي الدائرة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.